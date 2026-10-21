Jüdisches Museum Wien zeigt im Project Space: The Special Case of Steffy Goldner Die erste Frau der New Yorker Philharmoniker

Wien (OTS) -

Anlässlich des Wien-Besuchs der New York Philharmoniker widmet sich das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, einer außergewöhnlichen Musikerin: Die Installation von Nives Widauer erzählt die Geschichte der Wiener Harfenistin Steffy Goldner, die zehn Jahre lang als einzige Frau bei den New Yorker Philharmonikern spielte.

Mit der Installation The Special Case of Steffy Goldner: Die erste Frau der New Yorker Philharmoniker widmet sich das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, einer außergewöhnlichen Musikerin und einem bislang wenig bekannten Kapitel jüdischer Wiener Geschichte. Im Zentrum der Arbeit der Künstlerin Nives Widauer steht der originale Harfenkasten, der Steffy Goldner 1930 auf der ersten internationalen Tournee der New York Philharmoniker begleitete. Historische Fotografien und Filmausschnitte lassen gemeinsam mit diesem besonderen Objekt ihre Lebensgeschichte wieder sichtbar werden.

Eine Wiener Harfenistin in New York

Steffy Goldner (1896-1962) wurde in Wien geboren und machte sich bereits früh als Harfenistin einen Namen. 1921 ging sie nach New York, ein Jahr später wurde sie Mitglied der New York Philharmoniker. Zehn Jahre lang blieb sie die einzige Frau im renommierten Orchester. Sie spielte unter Dirigenten wie Arturo Toscanini und Willem Mengelberg und nahm 1930 an der ersten internationalen Tournee des Ensembles teil, die sie auch zurück nach Wien führte.

Für den Transport ihrer Harfe wurde eigens ein Reisekasten angefertigt. Dieses Objekt bildet heute den Ausgangspunkt für Nives Widauers künstlerische Auseinandersetzung mit Goldners Leben. Trotz ihrer Erfolge beendete Goldner 1931 ihre Orchesterkarriere, um ihren Ehemann, den Dirigenten Eugene Ormandy, bei dessen beruflichem Weg zu unterstützen. Nach ihrem Ausscheiden sollte es mehr als drei Jahrzehnte dauern, bis die New York Philharmoniker wieder Frauen in ihr Ensemble aufnahmen.

Ein historischer Gegenstand erzählt Geschichte

Die Installation projiziert Bilder und Filmausschnitte aus Goldners Leben auf den historischen Harfenkasten. Nives Widauer verbindet persönliche Biografie und Zeitgeschichte und richtet den Blick auf Sichtbarkeit, Anerkennung und die Bedingungen weiblicher Karrieren im Musikbetrieb. Goldners Geschichte macht deutlich, wie eng individuelle Lebenswege und gesellschaftliche Erwartungen miteinander verwoben sind.

Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien: „Die Geschichte von Steffy Goldner ist die Geschichte einer Wiener Jüdin, die in den USA zum ersten weiblichen Mitglied der New York Philharmonics wurde. Es ist die Geschichte eines amerikanischen Traums, eine Geschichte von Emanzipation, aber vor allem auch ein Stück jüdische Geschichte.“

Nives Widauer, Künstlerin: „Der Weg vom Projekt ‚special cases‘ mit den Wiener Philharmonikern zur Installation ‚The special case of Steffy Goldner‘ war und ist voller Entdeckungen und interessanter Begegnungen. Ich freue mich sehr, dass diese Zusammenarbeit mit dem Archiv der New York Philharmonic nun im Jüdischen Museum Wien ‚gelandet‘ ist.“

Von „Special Cases“ zu Steffy Goldner

Die Zusammenarbeit mit dem Archiv der New York Philharmoniker geht auf ein früheres Projekt der Künstlerin zurück. Für ihre Ausstellung Special Cases erhielt Nives Widauer 2017 den Harfenkasten von Steffy Goldner als Leihgabe aus New York. Die Begegnung mit diesem Objekt wurde zum Ausgangspunkt der nun im Jüdischen Museum Wien gezeigten Installation.

Nives Widauer, in Basel geboren, lebt heute in Wien und arbeitet seit den 1980er-Jahren in den Bereichen Installations- und Videokunst, Malerei und Skulptur. Dabei unterstreicht sie die Parallelen zwischen historischen und aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen.

Die Eröffnung findet anlässlich der Konzerte der New York Philharmoniker im Wiener Musikverein am 21. und 22. Oktober statt. Es ist der erste Wien-Auftritt des Orchesters seit 2017 und zugleich die erste Tournee unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Die Eröffnung wird musikalisch von Nancy Allen (Harfe) und Yulia Ziskel (Violine) begleitet. Zur Begrüßung sprechen Barbara Staudinger, Direktorin des Jüdischen Museums Wien, Peko Baxant, stellvertretender Vorsitzender des Kulturausschusses der Stadt Wien, sowie Gabryel Smith, Director, Archives and Exhibitions der New York Philharmonic. Nives Widauer gibt anschließend Einblick in ihre Installation.

Ausstellung

The Special Case of Steffy Goldner: Die erste Frau der New Yorker Philharmoniker

20. Oktober 2026 bis 22. März 2027

Project Space, Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11, 1010 Wien

In Kooperation mit den New York Philharmonic Archives

Credits

Künstlerin: Nives Widauer

Kuratorin JMW: Sabine Apostolo

Grafik: solo ohne – Studio für Gestaltung

Ort & Öffnungszeiten:

Jüdisches Museum Wien

Dorotheergasse 11, 1010 Wien

Sonntag bis Freitag, 10:00 bis 18:00 Uhr

www.jmw.at

Pressefotos:

Fotos zur Aussendung sind im Pressebereich der Wien Holding unter www.wienholding.at/Presse/Presseaussendungen abrufbar. Honorarfreier Abdruck im Zuge der Berichterstattung unter Nennung des Copyrights.