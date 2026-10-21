Barbara Stöckl im Gespräch mit Haya Molcho, Stefan Lenglinger, Tristan Horx und Karin Teigl alias Constantly K

Wien (OTS) -

In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, um 23.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Gastro-Unternehmerin Haya Molcho, „ZIB“-Moderator Stefan Lenglinger, Trendforscher Tristan Horx sowie Influencerin und Unternehmerin Karin Teigl alias Constantly K zu Gast bei Barbara Stöckl:

Haya Molcho ist die „Mama“ eines der erfolgreichsten Gastro-Familienunternehmen Österreichs. In „Erinnerungen, die schmecken“ erzählt sie nun erstmals ihre ganz persönliche Lebensgeschichte – von den Märkten Tel Avivs über die Küchen Rumäniens bis zum Familientisch in Wien. Bei Barbara Stöckl spricht sie über die Jahre an der Seite ihres Mannes Samy Molcho, den Moment, in dem sie ihren eigenen Weg gegangen ist, und darüber, wie aus Söhnen Geschäftspartner wurden.

Seit rund sechs Jahren gehört Stefan Lenglinger zum „ZIB“-Moderatoren-Team. Zu „Stöckl“ kommt er gemeinsam mit seinem langjährigen Freund, dem Trendforscher Tristan Horx. Dieser widmet sich in seinem neuen Buch „Die Zukunft der Männer“ veralteten Rollenbildern und modernen Ansätzen von Männlichkeit. Warum ist die junge Männergeneration ein so hochpolitisches Thema, und welche Rolle spielt Social Media dabei? Die beiden erzählen außerdem von gemeinsamen Reisen und davon, wie ehrlich man unter Freunden sein darf.

Karin Teigl alias Constantly K war eine der ersten Modeinfluencerinnen Österreichs. Heute führt die gebürtige Salzburgerin mit zehn Mitarbeiterinnen ein Millionenunternehmen. In ihrem Buch „Träum dich mutig“ beschreibt sie ihren Weg dorthin und lädt zu mehr Authentizität ein. Wie viel echtes Leben in Instagram steckt und was der ständige Vergleich mit unserem Selbstwert macht, erzählt sie im Nighttalk „Stöckl“.