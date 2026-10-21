FPÖ - Schütz/Brucker: Skandal um Neubau der Wigev-Wäscherei weitet sich aus

Wien (OTS) -

SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker hat in der Fragestunde des Gemeinderates bezüglich der Planungskosten für den Neubau der Wigev-Wäscherei die Unwahrheit gesagt. Zuerst sprach er von 31.000 Euro, dann von 35.000 Euro. Der Wigev selbst hat jedoch bereits Kosten von 900.000 Euro medial bestätigt. Die Machbarkeitsstudie will Hacker dem Gesundheitsausschuss trotzdem nicht vorlegen“, kritisieren FPÖ-Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Angela Schütz und FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker.

Die FPÖ werde alle parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, um volle Aufklärung in diesem SPÖ-Hacker-Skandal zu erzwingen. „Seit 2021 ist bekannt, dass die Wäscherei verlegt werden muss. Bis heute gibt es nur teure Fehlplanung. Nach Krankenhaus Nord und U5 droht das nächste Millionen-Planungsdesaster. Wenn Hacker glaubt, diese Vorgänge vertuschen zu können, hat er sich getäuscht“, so Schütz und Brucker.