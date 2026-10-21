  • 21.10.2026, 11:50:03
  • /
  • OTS0102

FPÖ - Schütz/Brucker: Skandal um Neubau der Wigev-Wäscherei weitet sich aus

SPÖ-Hacker vertuscht Planungsdesaster – Gemeinderat getäuscht

Wien (OTS) - 

SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker hat in der Fragestunde des Gemeinderates bezüglich der Planungskosten für den Neubau der Wigev-Wäscherei die Unwahrheit gesagt. Zuerst sprach er von 31.000 Euro, dann von 35.000 Euro. Der Wigev selbst hat jedoch bereits Kosten von 900.000 Euro medial bestätigt. Die Machbarkeitsstudie will Hacker dem Gesundheitsausschuss trotzdem nicht vorlegen“, kritisieren FPÖ-Wien Gesundheitssprecherin LAbg. Angela Schütz und FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Lukas Brucker.

Die FPÖ werde alle parlamentarischen Möglichkeiten ausschöpfen, um volle Aufklärung in diesem SPÖ-Hacker-Skandal zu erzwingen. „Seit 2021 ist bekannt, dass die Wäscherei verlegt werden muss. Bis heute gibt es nur teure Fehlplanung. Nach Krankenhaus Nord und U5 droht das nächste Millionen-Planungsdesaster. Wenn Hacker glaubt, diese Vorgänge vertuschen zu können, hat er sich getäuscht“, so Schütz und Brucker.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright