Terminaviso: Hintergrundgespräch mit BM Totschnig zur Welt-Naturschutzkonferenz COP17

Wien (OTS) -

Von 19. bis 30. Oktober 2026 findet in Jerewan in Armenien unter dem Motto „Taking Action for Nature“ die Welt-Naturschutzkonferenz COP17 statt. Dabei geht es um das weltweite Engagement für den Schutz der Biodiversität, also der biologischen Artenvielfalt. Für Österreich wird Bundesminister Norbert Totschnig am hochrangigen Tagungssegment, dem Ministertreffen, teilnehmen. Darüber hinaus nehmen an der Konferenz Expertinnen und Experten des Umweltministeriums teil.



Aus diesem Anlass lädt das Umweltministerium die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zum Hintergrundgespräch.



Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Umweltminister Norbert Totschnig

Jürgen Schneider, Sektionschef Umwelt und Klima

Elfriede Anna More, Stellvertreterin des Sektionschefs

Gabriele Obermayr, Leiterin der Stabsstelle Biodiversität

Wann: Freitag, 23. Oktober 2026, 09:00 Uhr

Wo: BMLUK, Raum 36, 1. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien (Einlass über Besuchereingang BMLUK)



Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Donnerstag, den 22. Oktober 2026, um 12:00 Uhr und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen