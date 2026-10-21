Neubaubericht: Wien droht 2027 ein Einbruch bei neuen Mietwohnungen

Wien (OTS) -

Für 2027 werden nur rund 500 neue gewerbliche Mietwohnungen erwartet – rund 80 Prozent weniger als 2026. Auch die Gesamtzahl der Fertigstellungen in Wien sinkt weiter. Angebotspreise für Neubauwohnungen liegen in Wien um 5,8 Prozent über dem Vorjahresniveau.

Der Wiener Wohnungsneubau verliert weiter an Dynamik. Während österreichweit für 2026 ein moderates Wachstum bei den Fertigstellungen erwartet wird, setzt sich der Rückgang in der Bundeshauptstadt ungebremst fort. Besonders deutlich zeichnet sich die Entwicklung bei gewerblichen Mietwohnungen ab: Für 2027 sind nach aktuellem Datenstand lediglich 494 neue Einheiten angekündigt, nach 2.505 im laufenden Jahr. Das entspricht einem Minus von rund 80 Prozent. Zu diesen Ergebnissen kommt das Quartalsupdate Q3 des ersten österreichischen Neubauberichts der im Auftrag der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Wien erstellt und von den Experten von EXPLOREAL erhoben und ausgewertet wurde.

Nicole Fürntrath, Obfrau der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Wien: „Wenn in Wien im kommenden Jahr nur rund 500 neue gewerbliche Mietwohnungen fertiggestellt werden, ist das ein Alarmsignal. Was heute nicht gebaut wird, fehlt morgen am Wohnungsmarkt. Wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen sich Wohnbauprojekte wieder wirtschaftlich umsetzen lassen. Dazu gehören Planungssicherheit, rasche Genehmigungsverfahren und tragfähige Finanzierungsmöglichkeiten.“

Trend setzt sich fort: Wiener Fertigstellungen sinken 2027 unter 10.000 Einheiten

Bereits 2025 ging die Zahl der fertiggestellten Wohneinheiten in Wien gegenüber dem Vorjahr um rund 17 Prozent auf 11.404 zurück. Für 2026 werden aktuell 10.336 Einheiten erwartet, ein weiteres Minus von rund neun Prozent. Im Jahr 2027 dürfte die Zahl auf 9.651 Einheiten sinken. Damit lägen die Fertigstellungen nochmals um knapp sieben Prozent unter dem Niveau von 2026.

Die einzelnen Segmente entwickeln sich dabei unterschiedlich: Während die gewerblichen Mietwohnungen besonders stark zurückgehen, steigt die Zahl der angekündigten gewerblichen Eigentumswohnungen von 3.051 im Jahr 2026 auf 3.961 im Jahr 2027. Bei gemeinnützigen Mietwohnungen wird ein leichter Rückgang von 2.740 auf 2.678 Einheiten erwartet. Der Zuwachs im gewerblichen Eigentum kann den Rückgang im Mietsegment somit nicht ausgleichen.

Verfügbares Angebot nimmt ab, Verwertung zuletzt schwächer

Das österreichweit verfügbare Angebot an Neubau-Eigentumswohnungen nimmt seit seinem Höchststand im dritten Quartal 2024 ab. Seit Mitte 2025 hat sich dieser Rückgang beschleunigt. Gleichzeitig deuten die vorläufigen Verwertungsdaten für das dritte Quartal 2026 auf eine leichte Abnahme der Transaktionsanzahl gegenüber den Vorquartalen hin. Auch in Wien fällt die Verwertungsleistung zuletzt schwächer aus: Der entsprechende Index sank von 59 Punkten im zweiten Quartal auf 50 Punkte im dritten Quartal 2026. Im Vorjahresquartal hatte er bei 55 Punkten gelegen.