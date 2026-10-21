Mautz (SPÖ): „Soziale Sicherheit ist kein Luxus, sondern unsere Verantwortung!“

Wien (OTS) -

„Ob eine Regierung einen sozialen Kompass hat, erkennt man nicht an populistischen Überschriften oder parteipolitischen Kampagnen, sondern daran, was sie für die Menschen tut. Und Wien beweist gerade in herausfordernden Zeiten, dass soziale Sicherheit und Zusammenhalt oberste Priorität haben“ , betonte SPÖ-Gemeinderätin Andrea Mautz, Vorsitzende des Gemeinderatsausschusses für Soziales und Gesundheit, in der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Gemeinderats.

Trotz notwendiger Budgetkonsolidierung setzt Wien weiterhin auf eine starke soziale Absicherung. So wurden die jährlichen Mittel des Fonds Soziales Wien für Pflege, Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe und weitere soziale Dienstleistungen in den vergangenen fünf Jahren um rund 700 Millionen Euro erhöht.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung von Menschen beim Einstieg in Ausbildung und Beschäftigung. „Wir können von Menschen nicht verlangen, eine Brücke zu überqueren, die wir ihnen nicht bauen. Genau deshalb schaffen wir mit aktiver Arbeitsmarktpolitik echte Perspektiven, statt Menschen durch immer härtere Maßnahmen auszugrenzen“ , erklärte Mautz. Programme wie das Jugendcollege, College 25+ und Frauenarbeitsstiftung eröffnen neue Chancen und fördern die Selbstständigkeit.