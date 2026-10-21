MeinBezirk setzt Rotation fort: Michael Kretz übernimmt nationale Print-Chefredaktion

Wien (OTS) -

Die RegionalMedien Austria setzen ihre etablierte Rotationslogik in der nationalen Print-Chefredaktion fort: Michael Kretz, Geschäftsführer und Chefredakteur von MeinBezirk Salzburg, übernimmt für die kommenden sechs Monate die Funktion des Chefredakteurs Print National & Redaktions-Koordination von Oswald Hicker, Chefredakteur & Geschäftsführer von MeinBezirk Niederösterreich.

Mit dem Rotationsmodell übernehmen die Bundesland-Chefredakteur:innen abwechselnd die nationale Verantwortung und bringen ihre regionalen Perspektiven in die österreichweite Berichterstattung ein. Damit stärken die RegionalMedien Austria die bundesländerübergreifende redaktionelle Zusammenarbeit und die Verbindung von regionaler Nähe und nationaler Relevanz.

Barbara Schuster bleibt unverändert in ihrer Funktion als Chefredakteurin Print & Digital für MeinBezirk Wien und National tätig und verantwortet weiterhin die digitale Ausrichtung der Gesamtgruppe sowie die Weiterentwicklung des nationalen Newsdesks. Oswald Hicker wird sich künftig wieder verstärkt auf seine Aufgaben als Chefredakteur und Geschäftsführer von MeinBezirk Niederösterreich konzentrieren und dort die redaktionelle und strategische Weiterentwicklung vorantreiben.

„Unsere Rotationslogik hat sich als wichtiger Bestandteil unserer redaktionellen Zusammenarbeit etabliert. Sie verbindet die Stärke unserer regionalen Redaktionen mit einer gemeinsamen nationalen Ausrichtung. Wir bedanken uns herzlich bei Oswald Hicker, der die nationale Print-Chefredaktion in den vergangenen sechs Monaten mit großem Engagement, seiner langjährigen Erfahrung und wertvollen Impulsen geprägt hat. Mit Michael Kretz übernimmt nun eine erfahrene Medienpersönlichkeit, die sowohl umfassende regionale Marktkenntnis als auch einen ausgeprägten unternehmerischen Blick mitbringt. Wir freuen uns auf seine Impulse für die weitere Entwicklung unserer nationalen Print-Chefredaktion“ , erklären die Vorstände der RegionalMedien Austria, Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle.

Weiterführende Links: RegionalMedien.at | MeinBezirk.at