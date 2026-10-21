Norbert Oberhauser präsentiert „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ am 24. Oktober in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Das beliebte „Aufsteirern“-Festival in Graz feierte heuer sein 25-Jahr-Jubiläum – und bereits zum siebenten Mal geht „Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ über die Bühne! Ein dem großen Jubiläum würdiges Programm und ganz im Stil des aus dem Erfolgsformat bekannten Volkskultur-Crossover präsentiert Norbert Oberhauser am Samstag, dem 24. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON eine Fülle an einzigartigen Künstler:innen-Kombinationen mit Hits und musikalischen Überraschungen. Schauplatz des TV-Events sind einmal mehr die historischen Kulissen der Kasematten am Schloßberg in Graz.

Mit dabei sind dieses Mal Caro Fux mit Die Niachtn und die O’Kelly Irish Dance Academy aus Weiz mit ausgfuXt. Die Social-Media-Kunstfigur „Schwabler Gerhard“ vom Marderjagdverein Söding gibt ihre steirischen Kultsprüche zum Besten und „Mei liabste Weis“-Legende Franz Posch spielt mit den von ihm mitbegründeten Dixielanders Hall.

Anna Buchegger und die österreichisch-bayerische Kapelle So&So begeistern genauso wie die Tagtraeumer mit dem Blechblas-Ensemble Brass Cuvée. Michael Weissensteiner und Daniel Fuchsberger leiten mit Gästen aus dem Publikum einen erfolgreichen Jodel-Crashkurs.

Gänsehautmomente liefern Josh. mit dem Zither-Virtuosen Johannes Rohrer sowie Ina Regen mit dem Kammerorchester Lipizzanerheimat unter der Leitung von Tanja Stock. Für Furore sorgen auch die jungen Harmonika-Stars Alexander Pachatz und der vierfache Staatsmeister Lukas Deutschmann.

Außerdem kann sich das ORF-Publikum auf zwei Auftritte von Johnny Logan freuen: Der internationale Song-Contest-Star steht gemeinsam mit ausgfuXt auf der Bühne und gestaltet mit dem Kammerorchester Lipizzanerheimat unter der Leitung des Dirigenten Christian Kolonovits mit einem Hitmedley auch den krönenden Abschluss von „Aufsteirern – die Show der Volkskultur“.

Der ganze Abend wird begleitet von der hervorragenden Aufsteirern-Band TuVioNika.

„Aufsteirern – Die Show der Volkskultur“ ist eine Produktion des ORF Landesstudio Steiermark in Kooperation mit Ivents Kulturagentur.