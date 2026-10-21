Tourismuspresse Blog – Wissen, Klartext und Insiderperspektiven für den Tourismus

Wien (OTS) -

Der Tourismuspresse Blog (TP-Blog) zählt zu den etablierten wissensbasierten Plattformen für den österreichischen und alpinen Tourismus. Er bietet fundierte Analysen, relevante Brancheninformationen und exklusive Einblicke in jene Entwicklungen, die den Tourismus von morgen prägen.

Als kritisches und fachlich kompetentes Forum bringt der TP-Blog Experten, Entscheidungsträger und Brancheninsider zusammen. Er greift aktuelle und zukunftsweisende Themen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft auf und bringt sie aktiv in den politischen und gesellschaftlichen Diskurs ein. Mit fundierten Studien, fachlich kompetenten Artikeln und relevanten Medienbeiträgen setzt er Impulse, beleuchtet unterschiedliche Perspektiven und macht zentrale Herausforderungen und Chancen der Branche sichtbar.

Letzte Beiträge auf dem TP-Blog

Kitzbühel – Vom Glanz zur Bilanz

Wie können alpine Tourismusdestinationen ihre wirtschaftliche Attraktivität trotz sinkender Bettenzahlen nachhaltig steigern? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Veranstaltung „Klartext“. Im Fokus standen die strukturellen Veränderungen im alpinen Tourismus, ihre Auswirkungen auf die regionale Wertschöpfung und die Frage, wie sich touristische Qualität künftig auch wirtschaftlich erfolgreich entwickeln lässt. Am Beispiel Kitzbühels zeigt Thomas Reisenzahn, wo Chancen liegen, welche Herausforderungen zu bewältigen sind und warum eine differenzierte Betrachtung von Glanz und Bilanz für die Zukunft alpiner Destinationen entscheidend ist.

Warum Österreich (zumindest) eine Skihalle braucht – und fünf Thesen zur Umsetzung

Keine Skination ohne Skihalle? Pünktlich zum Start der Wintersaison gewinnt die Diskussion über eine Skihalle in Österreich an Fahrt – und sie beschränkt sich längst nicht mehr nur auf Wien. Markus Redl und Fred Fettner haben dazu wertvolle Impulse geliefert und die Diskussion auf den Punkt gebracht. Zeit, die Argumente aufzugreifen und die Frage zu stellen: Warum sollte Österreich als führende Skination nicht auch auf eine ganzjährige Infrastruktur für den Skisport setzen?

Skiticketpreise steigen um 50 % stärker als der Verbraucherpreisindex

Kaum steht der Winter vor der Tür, kehrt auch die Diskussion über die Skipasspreise zurück: Wie stark werden die Preise in der kommenden Saison steigen? Sind diese Erhöhungen gerechtfertigt? Und vor allem: Wer kann sich Skifahren heute noch leisten? Im TP-Blog Beitrag geht es um eine fundierte Analyse der Preisentwicklung im österreichischen Skitourismus. Der Schneeforscher Günter Aigner geht der Frage nach, wie sich die Skiticketpreise im Verhältnis zum Verbraucherpreisindex entwickelt haben – und was die Zahlen tatsächlich über die Leistbarkeit des Skisports aussagen. Peter Zellmann wiederum unterstreicht seine Beobachtung, dass bei der Diskussion schon lange zwischen Skitourismus und Freizeitskifahren unterschieden werden muss.

Der TP-Blog steht für fundiertes Wissen statt bloßer Schlagzeilen, kritische Analysen statt einfacher Antworten und relevante Impulse für alle, die den österreichischen und alpinen Tourismus verstehen, hinterfragen und aktiv mitgestalten wollen.