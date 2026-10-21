„Eco“: Das 175.000-Euro-Versprechen – wer profitiert vom Zukunftsdepot?

Wien (OTS) -

Alexandra Nöbauer präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 22. Oktober 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Das 175.000-Euro-Versprechen – wer profitiert vom Zukunftsdepot?

500 Euro Startbonus vom Staat für jedes Baby und dazu bis zu 5.000 Euro im Jahr steuerfrei anlegen: So soll das neue Zukunftsdepot ab Mitte 2027 funktionieren. Nach 18 Jahren könnten so rund 175.000 Euro am Konto liegen, rechnet die Regierung vor. Doch was sehr verlockend klingt, stößt auch auf scharfe Kritik: Ohnehin schon wohlhabende Familien würden besonders profitieren, jene, denen am Monatsende nichts bleibt, aber kaum. Für wen hält das 175.000-Euro-Versprechen also tatsächlich? Bericht: Mathias Linke, Michael Mayrhofer

Machtfaktor Polen – vom Billiglohnland zur Milliarden-Euro-Wirtschaft

Polen galt lange als Exportnation für Billigarbeitskräfte – nun ist das Land selbst zum Wachstumsmotor aufgestiegen. Seit 2000 hat sich die Wirtschaftsleistung mehr als verdoppelt. Inzwischen zieht es auch Österreicherinnen und Österreicher nach Polen: 2024 sind erstmals mehr Menschen aus Österreich nach Polen ausgewandert als umgekehrt. Doch auch Polen kämpft mit Herausforderungen: Die Gesellschaft altert und das Leben in Warschau ist längst nicht mehr billig. Wie lange hält der Aufschwung an? Bericht: Michael Mayrhofer

Geringe Chancen – warum es Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt so schwer haben

Lisa Haas hat Epilepsie und ist arbeitslos. Seit Jahren kämpft sie gegen Vorurteile, vor allem am Arbeitsmarkt. Nikola Božić sitzt seit einem Autounfall im Rollstuhl und beginnt nach einer Umschulung als IT-Fachkraft. Während einigen Menschen mit Behinderung der Einstieg in den Arbeitsmarkt gelingt, bekommen viele keine Chance. Denn nur eines von vier Unternehmen, das Menschen mit Behinderung einstellen müsste, erfüllt diese Pflicht auch voll. In der aktuellen Wirtschaftsflaute steigt die Zahl der Arbeitslosen mit Behinderung zehnmal so stark wie im Rest der Bevölkerung. Woran scheitert Inklusion in Österreichs Unternehmen? Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn