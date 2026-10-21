  • 21.10.2026, 11:21:32
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„Was gibt es Neues?“ mit Michael Mittermeier, Lydia Prenner-Kasper, Thomas Maurer, Isabell Pannagl und Viktor Gernot

Oliver Baier und sein Rateteam begehen den „Welttag der Speiseinsekten“ am 23. Oktober in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Eine neue Folge „Was gibt es Neues?“ steht am Freitag, dem 23. Oktober 2026, um 21.45 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON auf dem TV-Menüplan. Am „Welttag der Speiseinsekten“ gönnt Oliver Baier seinem Rateteam Protein in Form von Heuschrecken und löst damit nicht nur bei Michael Mittermeier, Lydia Prenner-Kasper, Thomas Maurer, Isabell Pannagl und Viktor Gernot Erstaunen aus.

Es knirscht und knuspert – so auch bei der Frage nach dem gesuchten „Keks-Test“. Schmackhaft dürften auch Spinnen sein, zumindest die Männchen. Denn nach erfolgreicher Paarung beißen die eigenen Weibchen gerne mal zu. Wie sich die Herren hier elegant aus dem Spinnennetz verabschieden, bevor ein Haxerl fehlt, will Oliver Baier vom Rateteam wissen.

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