Der „Ö1 Kulturtalk“ am 25. Oktober: „Viennale '26 – Das Kino- und Festivaljahr im Rückspiegel“

Wien (OTS) -

Im „Ö1 Kulturtalk“ am Sonntag, dem 25. Oktober 2026 (18.15 Uhr), spricht Ö1-Redakteur Benno Feichter mit Pia Reiser (FM4), Stefan Grissemann (profil) und Patrick Wellinski (Filmkritiker und Moderator des Deutschlandfunk-Kultur-Filmmagazins „Vollbild“) über die Viennale und das aktuelle Festivaljahr. Die vier Filmkritiker:innen wählen außerdem jeweils einen Film beziehungsweise eine Position aus dem Festivalprogramm aus und diskutieren auf der Bühne darüber.

Der „Ö1 Kulturtalk“ im Oktober widmet sich ganz der heurigen Viennale. Das Internationale Filmfestival Wien bringt jedes Jahr im Oktober und November Highlights des aktuellen Festivaljahres nach Wien. Die Viennale lädt zu filmischen Überraschungen und Neuentdeckungen ein, präsentiert neue Arbeiten bekannter Autoren und Autorinnen und lädt zur Diskussion über Themen, die auf- und abseits der Leinwand in diesem Kinojahr prägend waren und sind. Dabei will Festivaldirektorin Eva Sangiorgi immer den Dialog zwischen Gegenwartskino und Filmgeschichte in das Programm eingeschrieben wissen. Zugleich soll das Festival eine Plattform für den Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden sein.

Die Aufzeichnung des „Ö1 Kulturtalks“ findet am Freitag, dem 23. Oktober, um 19.00 Uhr bei freiem Eintritt im RadioCafe des ORF RadioKulturhauses statt.

Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.ORF.at.