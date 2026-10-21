„Über uns, mit uns“: Ausstellung im Wien Museum gibt Menschen mit Down-Syndrom eine Stimme

Wien (OTS) -

Wie sieht der Alltag von Menschen mit Down-Syndrom aus? Welche Wünsche, Talente und Herausforderungen prägen ihr Leben? Und warum sind gesellschaftliche Teilhabe und Selbstbestimmung noch immer keine Selbstverständlichkeit? Die Ausstellung „Down-Syndrom. Über uns, mit uns“ im Wien Museum rückt genau diese Fragen ins Zentrum – und überlässt das Erzählen jenen Menschen, um die es geht.

Von 22. Oktober 2026 bis 24. Jänner 2027 zeigen Menschen mit Down-Syndrom in der Community Gallery des Museums ihre eigenen Geschichten: direkt, humorvoll, berührend und ohne beschönigende Perspektiven. Fotografien, Interviews und künstlerische Arbeiten eröffnen Einblicke in Schul- und Arbeitswelten, Freundschaften, Freizeit, Familie und Zukunftspläne. Die Ausstellung versteht sich dabei nicht als sozialpädagogisches Projekt, sondern als Einladung zu Begegnungen auf Augenhöhe.

Verantwortlich für die Ausstellung ist ein interdisziplinäres Team aus Fotografie, Sozialarbeit, Community-Arbeit und Museumswissenschaft. Der Wiener Fotograf Philipp Horak bringt seine langjährige Erfahrung in dokumentarischer Fotografie ein. Mischa Kirisits arbeitet seit vielen Jahren in der Sozialarbeit und verbindet pädagogische Praxis mit kultureller Vermittlung. Die Kunsthistorikerin Frauke Kreutler ist am Wien Museum als Kuratorin für künstlerische Fotografie tätig und leitet außerdem die Abteilung Digitales Sammlungsmanagement. Ümit Mares-Altinok aus dem Wien Museum ergänzt das Team mit Expertise in Community Building und Outreach-Arbeit. Zur Ausstellung werden Workshops angeboten, konzipiert von Alexander Streicher:

Besonders prägend ist der kollaborative Ansatz des Projekts. Menschen mit Down-Syndrom waren von Beginn an aktiv an der Entwicklung beteiligt – von grafischen Ideen über inhaltliches Feedback bis hin zur Durchführung gemeinsamer Workshops. Dadurch entsteht eine Ausstellung, die nicht über Menschen spricht, sondern gemeinsam mit ihnen entwickelt wurde. Kuratorisches Team der Ausstellung “Down-Syndrom”

Begleitend zur Ausstellung gibt es Gespräche in der Community Gallery und am 12. November die Infobörse Talent trifft Chance. Sie richtet sich an Menschen mit Down-Syndrom, Lernschwächen und anderen kognitiven Beeinträchtigungen sowie an ihre Angehörigen und Begleitpersonen. Im Mittelpunkt stehen Information, Begegnung und Vernetzung. Besucher:innen können mit Vertreter:innen verschiedener Unternehmen und Beratungsstellen ins Gespräch kommen, sich über Beschäftigungsmöglichkeiten informieren, Fragen stellen und neue Kontakte knüpfen. Am 19. Jänner 2027 diskutieren Michael Ostrowski (Schauspieler und Vater eines Kindes mit Down-Syndrom), Fanny Neumayer (Journalistin, lebt mit dem Down-Syndrom) und Christine Steger (Anwältin für Gleichbehandlungsfragen für Menschen mit Behinderungen) unter dem Titel Down-Syndrom. Und dann? über Lebensrealitäten von Menschen mit Down-Syndrom. Moderation: Edith Meinhart (Journalistin "Dunkelkammer")

„Down-Syndrom. Über uns, mit uns“ ist von 22. Oktober 2026 bis 24. Jänner 2027 in der Community Gallery des Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien, zu sehen. Geöffnet ist die Ausstellung dienstags, mittwochs und freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr, donnerstags von 9:00 bis 21:00 Uhr sowie samstags und sonntags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit dem Verein Down Syndrom Wien und dem Verein ich bin aktiv – Lebensbegleitung für Menschen mit Behinderung. Der Verein Down Syndrom Wien wird von der ERSTE Stiftung gefördert.

Pressefotos und weitere Informationen sind unter Wien Museum Pressebereich verfügbar.