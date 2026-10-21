Wien im Donut-Check: Wie Wiens Klimapolitik Chancen schafft

Wien (OTS) -

Vom 20. bis 24. Oktober 2026 finden die globalen Donut Days als fünftägiges, weltweites Festival rund um die Donut-Ökonomie statt. In Wien gibt es dazu Workshops, Podiumsdiskussionen und Kunstveranstaltungen. Zu diesem Anlass rückt die Stadt Wien die Notwendigkeit einer gerechten Ausgestaltung von Klimamaßnahmen in den Mittelpunkt.

Das Konzept der Donut-Ökonomie, entwickelt von der britischen Ökonomin Kate Raworth, beschreibt einen Handlungsrahmen für eine nachhaltige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung, ohne dabei ökologische Belastungsgrenzen zu überschreiten. Städte wie Amsterdam nutzen das Donut-Modell als Kompass für die Gestaltung von Klimamaßnahmen. Auch Wien integriert das Konzept in seine Klimastrategien.

„Wir wollen Wien so gestalten, dass alle Menschen von einer lebenswerten Stadt profitieren – mit leistbarem Wohnen, guter öffentlicher Mobilität, ausreichend Grünräumen und einer verlässlichen Versorgung mit Energie und Wasser. Klimapolitik soll nicht nur unsere Lebensgrundlagen schützen, sondern auch neue Chancen eröffnen“, sagt Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Wien setzt auf ökologisch und sozial wirksame Klimapolitik

Die Folgen längerer Hitzeperioden, von Dürre und schwindenden Wasserressourcen waren im Sommer 2026 in Wien besonders deutlich zu spüren. Sie haben gezeigt, wie stark sich die Klimakrise bereits heute auf Wien auswirkt – ganz besonders auf jene Menschen, die bereits benachteiligt sind. Die Donut-Ökonomie sichert soziale Grundbedürfnisse gemäß Sustainable Development Goals (SDGs), ohne ökologische Belastungsgrenzen zu überschreiten. Wien hat das Konzept daher bereits letztes Jahr in die Kreislaufwirtschaftsstrategie „Zirkuläres Wien – eine runde Sache“ (2025) integriert.

Die aktuelle Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans, der Wiens zentrale Klimamaßnahmen für den Zeitraum 2027 bis 2031 bündelt, greift das Donut-Modell erneut auf und zeigt, wie Klimamaßnahmen Chancen für Innovation schaffen und die hohe Wiener Lebensqualität erhalten. So verbessern öffentliche Verkehrsmittel und aktive Mobilität beispielsweise die Erreichbarkeit und verringern gleichzeitig Emissionen. Und: Wo weniger Autos stehen, kann Raum für Abkühlung und Aufenthalt, Begrünungen oder Spazierengehen genutzt werden. Das hat positive Effekte auf die Luftqualität, verringert Hitzeinseln, erweitert den Lebensraum und bringt gesundheitliche Vorteile.

„Wiens Daseinsvorsorge ist stark geprägt von den Herausforderungen der Klimakrise. Um eine nachhaltige Grundversorgung und damit auch die hohe Lebensqualität der Menschen in Wien zu sichern, denken wir Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft und Klimaanpassung gemeinsam und beurteilen Maßnahmen auch danach, welchen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen sie entfalten. Damit kann die nachhaltige Daseinsvorsorge auch zum wichtigen Hebel der Klimawende werden: Denn so schaffen wir Raum für Innovation und eine zukunftsfähige Entwicklung unserer Stadt“, erklärt Wiens Klimadirektor Andreas Januskovecz.

Wien im „Donut-Check“

Der Verein Donut Wien führte im Rahmen der Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans eine Analyse durch, um zu bewerten, inwiefern die Wien-Prinzipien und Handlungsfelder des Klimafahrplans der Stadt Wien den Prinzipien der Donut-Ökonomie entsprechen. Mit positivem Ergebnis für Österreichs Hauptstadt: Laut Donut lassen sich die strategischen Zielsetzungen und die Struktur des Wiener Klimafahrplans gut im Framework der Donut-Ökonomie abbilden.

„Der Klimafahrplan bringt es auf den Punkt: Wir brauchen zukunftsfähige Stadtpolitik, die für das Wohl der Menschen sorgt, ohne die Grenzen unseres Planeten weiter zu belasten. Wien geht hier mutig voran und setzt das Donut-Modell ein, um für die Zukunft die nötigen Maßnahmen einzuordnen. Damit wird Wien zum internationalen Vorbild.“, bekräftigt Marina Haydn, Co-Gründerin und Vorstand von Donut Wien.

Mehr Informationen :

Fortschreibung des Wiener Klimafahrplans; noch bis Montag, 23. November 2026, in der öffentlichen Stellungnahme: https://www.wien.gv.at/umwelt/klimafahrplan-oeffentliche-auflage

Verein Donut Wien: https://www.donut.wien/

Globale Donut Days: Global Donut Days 2026 | DEAL

Donut Wien Portrait:https://www.wien.gv.at/umwelt/klima-grundlagen#studien-berichte

Wiener Kreislaufwirtschaftsstrategie: https://www.wien.gv.at/spezial/kreislaufwirtschaft-strategie/

Bekenntnis Wiens zu den SDGs:https://www.wien.gv.at/politik/sustainable-development-goals