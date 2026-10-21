"Infina Kredit Index" (IKI): Aktionszinssätze als Schlüssel zum Eigenheim

Wien/Innsbruck (OTS) -

Der Energiepreisschock und der hohe Kapitalbedarf von Staaten und Unternehmen, insbesondere im KI-Sektor, treiben die Zinsen nach oben. Laut dem aktuellen “Infina Kredit Index” (IKI) zeigt sich die Konjunktur bislang überraschend widerstandsfähig, während die Inflationsrisiken hoch bleiben. Diese Entwicklung schlägt sich unmittelbar auf die Finanzierungsangebote nieder.

Pablo Viveros, Leiter Bankenvertrieb von Infina, fasst die aktuelle Lage zusammen: "Es ist verständlich, dass jemand, der sich den großen Traum vom Eigenheim erfüllen möchte, etwa als Form der Altersvorsorge, einen Schritt zurückgeht. Die Sorge, die Finanzierungskosten könnten die finanziellen Möglichkeiten überschreiten, ist nachvollziehbar." Denn auch Fixzinsbindungen hätten sich verteuert. "Wir sehen allerdings, dass sich die Konditionen der Banken in Österreich regional erheblich unterscheiden”, sagt Viveros: “Wer bundesweit vergleicht, kann von Aktionszinssätzen profitieren und über die Kreditlaufzeit viel Geld sparen. Selbst innerhalb desselben Bankenverbunds beobachten wir derzeit Zinsunterschiede, wie wir sie nur selten erlebt haben.”

IKI: Aktionszinssätze im Vergleich

Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen: “Aktionszinssätze einzelner Banken bieten bei kurzen und mittleren Fixzinslaufzeiten trotz allem spannende Ausnahmen für Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer", erklärt Viveros. "Gerade bei steigenden Zinsen kommt es darauf an, günstige Einstiegskonditionen zu finden und die Finanzierung langfristig tragfähig zu gestalten." Dabei würden nicht nur die reinen Zinssätze zählen, sondern auch die Laufzeiten, Zinsbindungen und Vergabekriterien.

Viveros: “Mit Zugang zu mehr als 600 Kreditprodukten findet Infina aus einer breiten Auswahl unterschiedlicher Angebote die passende Finanzierungslösung, damit künftige Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer sorgenfrei in die Zukunft blicken können.”

"Infina Leistbarkeitsindex" (Wohnbaufinanzierung)

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse des "Infina Leistbarkeitsindex", dass die Schuldendienstquote im dritten Quartal für Gesamtösterreich auf 41 Prozent gestiegen ist. Damit wurde die 40-Prozent-Orientierungsmarke im österreichweiten Durchschnitt bereits überschritten. Konkret bedeutet das, dass nach Abzug der Kreditrate der finanzielle Puffer für einige für den restlichen Lebensunterhalt und unvorhergesehene Ausgaben zunehmend schrumpft.

Pablo Viveros zeigt hier dennoch eine klare Perspektive auf: "Ein Eigenheim ist auch heute absolut realisierbar. Durch eine unabhängige Beratung mit unseren Expertinnen und Experten in ganz Österreich, die die persönlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten in den Mittelpunkt stellen, die Nutzung von Aktionszinssätzen und das kluge Einbinden von Förderungen, schafft Infina für alle Kundinnen und Kunden jene finanziellen Spielräume, die es braucht, um die monatliche Rate sicher und leistbar zu halten."