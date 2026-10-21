  • 21.10.2026, 10:34:02
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Landesrat Anton Kasser bei den Hauptregionstreffen der NÖ Bibliotheken

Fünf regionale Treffen stärken Austausch und Vernetzung und die Initiative Buchstart NÖ

St. Pölten (OTS) - 

Die Hauptregionstreffen der niederösterreichischen Bibliothekarinnen und Bibliothekare boten im Oktober Gelegenheit zum fachlichen Austausch, zur Vernetzung und zur persönlichen Begegnung. Die Treffen fanden in den öffentlichen Büchereien Amstetten, Sitzenberg-Reidling, Rappottenstein, Raasdorf und Alland statt. Landesrat Anton Kasser besuchte das Treffen im Mostviertel und dankte den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren für ihren engagierten Einsatz.

Ein wichtiges Thema ist die frühe Leseförderung. Mit der Initiative Buchstart NÖ erhalten Familien kostenlose Buchstarttaschen, die in den teilnehmenden öffentlichen Bibliotheken abgeholt werden können. Sie laden dazu ein, bereits mit den Kleinsten Bücher zu entdecken, Sprache zu erleben und die Freude an Geschichten zu fördern. „Lesen ist eine wichtige Grundlage für Bildung und gesellschaftliche Teilhabe. Je früher Kinder mit Büchern und Geschichten in Berührung kommen, desto besser. Buchstart NÖ unterstützt Familien dabei, das gemeinsame Lesen von Anfang an in den Alltag zu integrieren“, betont Landesrat Anton Kasser.

Ein herzlicher Dank gilt Raiffeisen Niederösterreich-Wien und der Niederösterreichischen Versicherung (NV), die Buchstart NÖ unterstützen und damit einen wichtigen Beitrag zur frühen Leseförderung leisten. Ebenso bedankt sich die Servicestelle Treffpunkt Bibliothek bei allen Bibliothekarinnen und Bibliothekaren, die die Initiative vor Ort umsetzen und Familien für das gemeinsame Lesen begeistern.

Weitere Informationen: Treffpunkt Bibliothek – Service des Landes NÖ für Bibliotheken, Kerstin Mayer, Tel.: 02742/9005-17993, E-Mail: [email protected]

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Hebenstreit
Telefon: 02742/9005-13632
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