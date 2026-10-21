Kingdom Austria macht verborgene Entzündungsherde im Kiefer sichtbar

Graz (OTS) -

Rheuma, Migräne, Multiple Sklerose, chronische Müdigkeit oder Autoimmunstörungen können durch sogenannte „stille Entzündungen“ (silent inflammations) im Kieferknochen begünstigt oder verstärkt werden. DDr. Helmut König, Facharzt für Zahn-, Mund- & Kieferheilkunde sowie für Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie, erweitert das diagnostische Angebot an seinem bestehenden Praxisstandort in Graz: Mit spezieller strahlungsfreier Ultraschalldiagnostik können verborgene Entzündungsherde im Kieferknochen sichtbar gemacht und in Echtzeit beurteilt werden. „Unser Ziel ist es, unsichtbare Belastungen aufzuspüren und Patient:innen nachhaltig zu helfen. Ein gesunder Kiefer stärkt das gesamte Wohlbefinden“, so König.

Spezielle strahlungsfreie Ultraschalldiagnostik.

Erkennt Hinweise auf Weichstellen im Kieferknochen (FDOK/Kavitationen).

100 % strahlungsfrei, im Gegensatz zu Röntgen oder DVT.

Unmittelbare bildliche Darstellung der untersuchten Bereiche. Unser Ziel ist es, unsichtbare Belastungen aufzuspüren und Patient:innen nachhaltig zu helfen. Ein gesunder Kiefer stärkt das gesamte Wohlbefinden

Ergänzende Hinweise zu Knochendichte und -qualität

Neue Wege beim Zahnersatz.

Beim Zahnersatz bietet die Praxis mit metallfreien Keramikimplantaten aus Zirkonoxid eine biokompatible, ästhetische und langlebige Alternative zu Titanimplantaten. Patient:innen schätzen vor allem die persönliche Betreuung, kurze Wartezeiten und die ganzheitliche Sichtweise.