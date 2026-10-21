  • 21.10.2026, 10:26:33
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  • OTS0067

Kingdom Austria macht verborgene Entzündungsherde im Kiefer sichtbar

Bei chronischen Erkrankungen kann die Ursache auch im Kiefer liegen. Entzündliche Veränderungen können in Röntgenbildern mitunter verborgen bleiben und den Organismus belasten.

Die spezielle strahlungsfreie Ultraschalldiagnostik erkennt Hinweise auf Weichstellen im Kieferknochen, 100 % strahlungsfrei.

Unser Ziel ist es, unsichtbare Belastungen aufzuspüren und Patient:innen nachhaltig zu helfen. Ein gesunder Kiefer stärkt das gesamte Wohlbefinden

DDr. Helmut König (Facharzt für Zahn-, Mund- & Kieferheilkunde und Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie))

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Graz (OTS) - 

Rheuma, Migräne, Multiple Sklerose, chronische Müdigkeit oder Autoimmunstörungen können durch sogenannte „stille Entzündungen“ (silent inflammations) im Kieferknochen begünstigt oder verstärkt werden. DDr. Helmut König, Facharzt für Zahn-, Mund- & Kieferheilkunde sowie für Mund-, Kiefer- & Gesichtschirurgie, erweitert das diagnostische Angebot an seinem bestehenden Praxisstandort in Graz: Mit spezieller strahlungsfreier Ultraschalldiagnostik können verborgene Entzündungsherde im Kieferknochen sichtbar gemacht und in Echtzeit beurteilt werden. „Unser Ziel ist es, unsichtbare Belastungen aufzuspüren und Patient:innen nachhaltig zu helfen. Ein gesunder Kiefer stärkt das gesamte Wohlbefinden“, so König.

Spezielle strahlungsfreie Ultraschalldiagnostik.

  • Erkennt Hinweise auf Weichstellen im Kieferknochen (FDOK/Kavitationen).

  • 100 % strahlungsfrei, im Gegensatz zu Röntgen oder DVT.

  • Unmittelbare bildliche Darstellung der untersuchten Bereiche.Unser Ziel ist es, unsichtbare Belastungen aufzuspüren und Patient:innen nachhaltig zu helfen. Ein gesunder Kiefer stärkt das gesamte Wohlbefinden

  • Ergänzende Hinweise zu Knochendichte und -qualität

Neue Wege beim Zahnersatz.

Beim Zahnersatz bietet die Praxis mit metallfreien Keramikimplantaten aus Zirkonoxid eine biokompatible, ästhetische und langlebige Alternative zu Titanimplantaten. Patient:innen schätzen vor allem die persönliche Betreuung, kurze Wartezeiten und die ganzheitliche Sichtweise.

Terminvereinbarungen sind telefonisch unter 0316 / 71 01 01 oder per Mail an [email protected] möglich.

Kingdom Austria – DDr. Helmut König

Rückfragen & Kontakt

Kingdom Austria
DDr. Helmut König
Telefon: Tel: +43 316 71 01 01
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.kingdom-austria.com

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