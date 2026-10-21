Stadt Wien prämiert herausragende Kinder- und Jugendbücher

Wien (OTS) -

Die Kinder- und Jugendbuchpreise sowie der Illustrationspreis der Stadt Wien zeichnen literarisch, ästhetisch und sprachlich besonders gelungene Kinder- und Jugendbücher von in Österreich lebenden Autor*innen und Illustrator*innen aus. Jährlich werden drei Kinder- und Jugendbuchpreise sowie ein Illustrationspreis verliehen. Die Dotierung der Preise liegt bei je 5.000 Euro.

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, den 26. November 2026, um 10:30 Uhr im Rahmen der BUCH WIEN auf der Radio Wien-Bühne statt. Junge Leser*innen können die prämierten Autor*innen und Illustrator*innen kennenlernen und ihre Bücher signieren lassen. Verliehen werden die Auszeichnungen von der amtsführenden Stadträtin für Kultur und Wissenschaft, Veronica Kaup-Hasler.

„Gute Kinderliteratur eröffnet Einblicke in unterschiedliche Welten, bietet Orientierung und macht einfach Freude. Die in diesem Jahr ausgezeichneten Bücher führen mitten hinein in turbulente Abenteuer, erzählen vom Beistehen und Zusammenhalten und zeigen, wie Entscheidungen gemeinsam ausgehandelt werden können. So machen sie deutlich, wie wertvoll qualitätsvolles Erzählen und Illustrieren sind – und dass gute Bücher für uns alle wichtige Wegbegleiter sind“, so Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Kinder- und Jugendbuchpreise 2026

Komm, ich trag dich ein Stück, sagte die Schildkröte von Lena Raubaum und Leonie Schlager (Verlagsanstalt Tyrolia)

Ein Siebenschläfer fällt vom Himmel von Edith Schreiber-Wicke und Raffaela Schöbitz (Verlag Jungbrunnen)

Problemwölfe von Agi Ofner (Verlagsanstalt Tyrolia)

Illustrationspreis 2026

Zu Fuß von Michael Roher (Luftschacht Verlag)

Die Jurybegründungen

Die 1955 ins Leben gerufene Auszeichnung dient der Förderung von Kinder- und Jugendliteratur in Wien. Die unabhängige Fachjury begründete die Auswahl der preisgekrönten Bücher wie folgt:

Kinder- und Jugendbuchpreise 2026

Komm, ich trag dich ein Stück, sagte die Schildkröte von Lena Raubaum und Leonie Schlager (Verlagsanstalt Tyrolia)

Ein bevorstehender Verlust bringt Angst, Unsicherheit und viele Fragen für das Ich in diesem „Begleitbuch zum Abschiednehmen“. Eine Helfersfigur in Form einer Schildkröte bietet mit einem einfachen „Komm, ich trag dich ein Stück“ ihre Unterstützung an. Der Panzer des Tiers dient zur Erholung von der Trauer und als Projektionsfläche für die gemischten Gefühle.

Lena Raubaums Text und Leonie Schlagers Illustrationen (mit Buntstift, Pigment- und Gouachefarben) gehen dabei Hand in Hand, bilden meisterhaft eine einander stets bestärkende Einheit, in Wort und Bild poetisch, sensibel und tröstlich. So ist es auch in Phasen der Traurigkeit möglich, Freude daran zu finden, gemeinsam in einer Schale bunter, rettungsringförmiger Frühstücksflocken zu schwimmen.

Ein Siebenschläfer fällt vom Himmel von Edith Schreiber-Wicke und Raffaela Schöbitz (Verlag Jungbrunnen)

Erst ist da nur der helle Ton einer Flöte, der einen blaugefiederten Vogel aus dem Tagtraum holt. Dessen Flaumfeder will sich ein Siebenschläfer schnappen, der damit eine Kettenreaktion auslöst, die letztendlich zwei mit dem Feuer spielende Kinder rettet.

Edith Schreiber-Wickes knapper, poetischer Text hantelt sich von einem kleinen Geschehnis zum nächsten, kulminiert in einer unaufgeregten Rettungstat und sinniert dabei klug über Zufall und Kausalität. Die beeindruckenden Wachskreidezeichnungen von Raffaela Schöbitz geben dem Ganzen nicht nur eine konkrete Kulisse – ein Haus, ein Garten und ein raffinierter Wechsel von Außen- und Innenansichten – sondern erzählen gewitzt und eigenwillig (weit über das im Text Benannte hinaus) vom Alltag einer kleinen Heldin.

Problemwölfe von Agi Ofner (Verlagsanstalt Tyrolia)

Agi Ofners Jugendroman Problemwölfe zeichnet sich durch die überzeugend dargestellte Thematisierung sozialer Dynamiken im Kontext eines polarisierenden Diskurses aus. Der Roman legt Wert auf Diversität. Die Protagonist*innen vertreten unterschiedliche, vor dem Hintergrund ihrer biographischen Kontexte schlüssige, Positionen. Dabei wird jeder Figur ihre eigene Perspektive (personal erzählt) und eine individuell gestaltete Stimme verliehen. Das Einbinden aktueller Medienpraktiken verortet den Text in der Gegenwart. Narration und Illustration spielen erfolgreich zusammen und das Leitmotiv des Wolfs ist in seiner Doppelung als Tier und Metapher äußerst gelungen umgesetzt. Humor lockert den Grundtenor durch Missverständnisse und Situationskomik auf, ohne die Komplexität der Erzählung zu untergraben.

Illustrationspreis 2026

Zu Fuß von Michael Roher (Luftschacht Verlag)

In eingängig gereimten Versen und bestechenden Illustrationen erzählt Michael Roher, wie aus einem zurückgezogenen Couch-Potato ein weltoffener Weltenbummler wird.

Herr Mandelmus geht keinen Schritt zu viel – selbst sein Dackel Julius wird per Drohne Gassi geschickt. Bis er eines Tages beschließt: „Ich tu’s! Ich gehe heute mal zu Fuß!“ Ob Ruderclub, Jazz-Bar, Zoo oder Zirkuszelt – liebevoll, detailreich und humorvoll entdeckt der Protagonist ein in vielerlei Hinsicht diverses Stadtbild. Ein inspirierendes Bilderbuchkunstwerk in leuchtenden Gelb-, Grün- und Blautönen, das Lust auf Abenteuer und Träumen macht.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen sind in Wien Geschichte Wiki und auf der Website der Stadt Wien verfügbar.