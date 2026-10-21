  • 21.10.2026, 10:05:33
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Segel-Saison 2026: Charterpreise sinken, Nebenkosten steigen. Deutsche entdecken heimische Gewässer, Schweizer buchen besonders früh.

Wien (OTS) - 

Boataround, eine der größten digitalen Plattformen für Yachtcharter mit 27.000 Booten in 105 Ländern, hat die Buchungen der soeben zu Ende gegangenen Segel-Saison 2026 ausgewertet und präsentiert die spannendsten Erkenntnisse für Deutschland, Österreich und die Schweiz. www.boataround.com

Kroatien bleibt das beliebteste Ziel für Bootsurlaube aus der DACH-Region. Während 77,1 Prozent der österreichischen Buchungen nach Kroatien führen, sind es in Deutschland 39,1 Prozent und in der Schweiz 35,3 Prozent. Gleichzeitig gewinnt in Deutschland der Urlaub auf heimischen Gewässern an Bedeutung: Bereits rund jeder fünfte deutsche Kunde entscheidet sich für einen Bootsurlaub im eigenen Land.

Die Charterpreise für Segelyachten in Kroatien sind 2026 im Jahresvergleich um rund vier Prozent gesunken. Steigende Preise für Lebensmittel, Liegeplätze und Treibstoff belasten jedoch das Urlaubsbudget.

Vollständige Auswertung:

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