AutoScout24 Umfrage: Drängeln stresst knapp zwei Drittel beim Autofahren

Wien (OTS) -

Dichtes Auffahren, aggressive Fahrmanöver oder ungeduldiges Hupen machen Autofahrer:innen zu schaffen. Das zeigt eine Befragung von Innofact im Auftrag von AutoScout24. Mit 63 Prozent ist Drängeln der am häufigsten genannte Stressfaktor. 42 Prozent belastet aggressives Verhalten anderer Verkehrsteilnehmenden. Jeweils 39 Prozent geben an, Aggression im Straßenverkehr regelmäßig zu erleben und durch rücksichtslose Fahrweisen gestresst zu werden.

Hupen und Gestikulieren setzen fast ein Drittel unter Druck

Wenn andere Verkehrsteilnehmer hupen oder gestikulieren, fühlen sich 31 Prozent unter Druck gesetzt. Weitere 29 Prozent geben an, im Straßenverkehr manchmal durch andere verunsichert zu sein. 9 Prozent nennen zusätzliche Aspekte, die sie beim Autofahren stressen. Lediglich 14 Prozent erklären, sich am Steuer generell nicht gestresst zu fühlen.

Junge Lenker besonders häufig verunsichert

Wie stark das Verhalten anderer belastet, unterscheidet sich deutlich nach Alter. Unter den 18- bis 29-Jährigen fühlt sich mehr als die Hälfte durch andere Verkehrsteilnehmer manchmal verunsichert. Mit 51 Prozent liegt der Anteil fast viermal so hoch wie bei den 50- bis 65-Jährigen mit 13 Prozent. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 39 Prozent, bei den 40- bis 49-Jährigen 27 Prozent.

Auch aggressives Verhalten erleben jüngere Befragte häufiger. Während 48 Prozent der unter 30-Jährigen angeben, regelmäßig damit konfrontiert zu sein, trifft dies auf 32 Prozent der 50- bis 65-Jährigen zu. In der ältesten untersuchten Altersgruppe fühlen sich zudem 22 Prozent beim Autofahren generell nicht gestresst. Unter den Jüngsten sind es lediglich 4 Prozent.

Männer nennen häufiger Belastungen als Frauen

Auch zwischen Männern und Frauen zeigen sich Unterschiede. Dichtes Auffahren oder Drängeln empfinden 72 Prozent der Männer als belastend, bei den Frauen sind es 54 Prozent. Aggressives Verhalten anderer stresst jeden zweiten Mann und rund jede dritte Frau mit 34 Prozent.

Männer fühlen sich außerdem häufiger durch andere Verkehrsteilnehmer verunsichert. Ihr Anteil liegt bei 36 Prozent, jener der Frauen bei 23 Prozent. Dass sie beim Autofahren generell keinen Stress empfinden, sagen hingegen 17 Prozent der Frauen und 11 Prozent der Männer.

Über die Umfrage:

Die Innofact AG hat im März 2026 für die Umfrage im Auftrag von AutoScout24 525 österreichische Autobesitzer:innen bevölkerungsrepräsentativ nach Alter (18 bis 65 Jahre) und Geschlecht quotiert befragt.