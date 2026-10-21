Gstöttner: „Europa setzt in der Handelspolitik auf Kompetenz aus Österreich“

Wien (OTS) -

„Dass EVP-Chef Manfred Weber Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer persönlich gebeten hat, den Co-Vorsitz von EPP-Trade auf Ministerebene zu übernehmen, ist eine Anerkennung seiner Arbeit und der Wirtschaftskompetenz der Volkspartei. Vor allem aber ist es eine Chance für Österreich. Wir sind ein exportorientiertes Land, unser Wohlstand hängt an offenen Märkten und fairen Regeln. Deshalb müssen wir dort am Tisch sitzen, wo die europäische Handelspolitik vorbereitet wird, und nicht erst dann, wenn die Entscheidungen schon gefallen sind. Hattmannsdorfer geht diese Aufgabe mit einem klaren Programm an: Mit ‚8 for Trade‘ legt er beim ersten Treffen am Donnerstag in Dublin acht konkrete Vorschläge auf den Tisch. Er will schnellere Handelsabkommen und weniger Handelshemmnisse und mit ‚Binnenmarkt Plus‘ will er verlässliche Partner enger an Europa binden. Das ist europäischer Wirtschaftspatriotismus im besten Sinn: selbstbewusst gegenüber jenen, die sich nicht an die Regeln halten, und offen für jene, mit denen wir gemeinsam wachsen wollen“, so ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner.

„Hattmannsdorfer reiht sich in ein starkes Team ein, mit dem die Volkspartei in der EVP Verantwortung trägt. Magnus Brunner ist EU-Kommissar für Inneres und Migration sowie EVP-Vizepräsident und Delegationsleiter Reinhold Lopatka ist Präsident des Robert-Schuman-Instituts. Angelika Winzig ist Vizepräsidentin von SME Europe, Alexander Bernhuber Präsident der EPP-Farmers, Lukas Mandl Präsident der Versammlung der Regionen Europas und Sophia Kircher Präsidentin der Jungen Europäischen Volkspartei. Diese Aufstellung zeigt, dass die Österreichische Volkspartei in Europa gehört wird, weil sie Lösungen anbietet. Die großen Fragen unserer Zeit lassen sich nur europäisch beantworten, ob Wettbewerbsfähigkeit, sichere Arbeitsplätze oder wirtschaftliche Unabhängigkeit. Wir haben den Anspruch, diese Antworten mitzugestalten und mit Wolfgang Hattmannsdorfer jetzt eine weitere starke Stimme dafür. Herzliche Gratulation!“, so Gstöttner.