Abschlussfeier an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach

St. Pölten (OTS) -

Mitte Oktober fand die Abschlussfeier für die ersten zwölf Absolventinnen und Absolventen der Ausbildung OTA (Operationstechnische Assistenz) sowie 26 Absolventinnen und Absolventen der zweijährigen Ausbildung Pflegefachassistenz an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach statt.

„Sie sind die Fachkräfte von morgen und gestalten die Zukunft der Pflege und Medizin maßgeblich mit. Die heutige Abschlussfeier markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Ihrem beruflichen Weg. Ihr großer Einsatz, Ihre Ausdauer und Ihr Engagement während der Ausbildung spiegeln sich in den hervorragenden Ergebnissen Ihrer Abschlussprüfungen wider. Zu diesen beeindruckenden Leistungen möchte ich Ihnen allen ganz herzlich gratulieren. Für Ihren weiteren beruflichen Weg wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Freude an Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit und einen gelungenen Start ins Berufsleben“, gratulierte Landesrat Anton Kasser.

Die feierliche Übergabe der Zeugnisse und Diplome fand mit zahlreichen Ehrengästen im Mehrzwecksaal des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf statt. Auch die Direktorin der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege, Katharina Schuster, MSc MSc gratulierte den Absolventinnen und Absolventen sehr herzlich: „Es ist mir eine große Freude zu erleben, wie Menschen in zwei bzw. drei Jahren Ausbildung zu kompetenten Fachkräften heranwachsen und ihr Können bei den Abschlussprüfungen eindrucksvoll unter Beweis stellen. Darauf können Sie mit Recht stolz sein.“

Insgesamt 22 Absolventinnen und vier Absolventen der Pflegefachassistenz nahmen im Rahmen dieser Feier ihre Diplome entgegen, ebenso wie sieben Absolventinnen und fünf Absolventen der Ausbildung Operationstechnische Assistenz. Sie sind der erste Jahrgang dieser neuen, dreijährigen Ausbildung an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach.

Die hohe Qualität der Ausbildung an der Schule zeigte sich in der Tatsache, dass alle Absolventen und Absolventinnen der Ausbildung OTA die Abschlussprüfung bestanden haben sowie zahlreiche Absolventinnen und Absolventen beider Ausbildungen die Prüfungen mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden haben. Auch die Vorständin der NÖ Landesgesundheitsagentur Mag. Dr. Elisabeth Bräutigam und die Leitung Strategie und Qualität Pflege der LGA Mag. Susanne Gröschel gratulierten den Absolventinnen und Absolventen. „Unsere Absolventinnen und Absolventen sind ein starkes Zeichen für die hohe Qualität unserer Ausbildungsstandorte in Niederösterreich. Sie tragen mit ihrem Wissen, ihrem Engagement und ihrer Menschlichkeit entscheidend dazu bei, dass wir auch in Zukunft eine qualitativ hochwertige, patientenorientierte Gesundheitsversorgung sicherstellen können. Ich wünsche Ihnen für diese Aufgabe alles Gute und gratuliere recht herzlich“, so Bräutigam.

Die nächste Ausbildung zur Pflegefachassistenz startet im März 2027, hier sind Bewerbungen noch möglich.

Weitere Informationen: Medienservice NÖ LGA, [email protected]