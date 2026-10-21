Vorschau auf die 20. Sitzung des Wiener Gemeinderats auf Verlangen am 22. Oktober

Wien (OTS) -

Morgen, Donnerstag, 22. Oktober 2026 tritt der Wiener Gemeinderat auf Verlangen der Grünen zu seiner 20. Sitzung in der laufenden Wahlperiode zusammen.

Das Thema der Sitzung lautet „Klarer Plan statt heißer Luft: Wien braucht endlich verbindlichen Hitzeschutz. Die rot-pinke Stadtregierung muss jetzt handeln!“

Beginn der Sitzung im Gemeinderatssitzungsaal ist um 9 Uhr. Wie üblich bei Sitzungen auf Verlangen entfallen Fragestunde und „Aktuelle Stunde“.

Zutrittsbestimmungen

Bei den Sitzungen im Landtags- und Gemeinderatssitzungssaal ist die Besucher*innengalerie für die Öffentlichkeit zugänglich. Die dafür erforderlichen Zählkarten können beim Stadtservice bezogen werden. Medienvertreter*innen haben mit Presseausweis Zugang zur Pressegalerie.

Ist kein Presseausweis vorhanden, können Medienvertreter*innen unter [email protected] eine Akkreditierung beantragen.

Service für Medien, Livestream der Sitzung auf wien.gv.at

Die Rathauskorrespondenz berichtet wie gewohnt vom Sitzungstag auf presse.wien.gv.at – zudem gibt es einen Livestream der Sitzung auf www.wien.gv.at mit direkten Verlinkungen zur Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates unter www.wien.gv.at/infodat im Videobaum. (Schluss) red