Aviso: BM Totschnig und IFDD-GF Haselmayer präsentieren Studie zu Lebensqualität in Gemeinden und Perspektiven für lebendige Regionen

Wien (OTS) -

Bundesminister Norbert Totschnig und der Geschäftsführer des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), Christoph Haselmayer, stellen die Ergebnisse einer Erhebung über die Lebensqualität und Zukunftsperspektiven in Österreichs Gemeinden vor. Im Mittelpunkt stehen sowohl konkrete Themen wie regionale Wertschöpfung, Versorgung und Infrastruktur als auch Unterschiede je nach Gemeindegröße und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.



Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 10:30 Uhr

Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)



Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwoch, 17:00 Uhr, und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.