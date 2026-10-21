- 21.10.2026, 09:19:32
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Aviso: BM Totschnig und IFDD-GF Haselmayer präsentieren Studie zu Lebensqualität in Gemeinden und Perspektiven für lebendige Regionen
Bundesminister Norbert Totschnig und der Geschäftsführer des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse (IFDD), Christoph Haselmayer, stellen die Ergebnisse einer Erhebung über die Lebensqualität und Zukunftsperspektiven in Österreichs Gemeinden vor. Im Mittelpunkt stehen sowohl konkrete Themen wie regionale Wertschöpfung, Versorgung und Infrastruktur als auch Unterschiede je nach Gemeindegröße und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden.
Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 10:30 Uhr
Wo: Pressezentrum des BMLUK, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien (Eingang Sozialministerium)
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Mittwoch, 17:00 Uhr, und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
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