AVISO - PK: Neue Spieler, altes Spiel: Brisante Details zu den Vergaben der WK Wien

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.

Teilnehmer: Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Gerald Zmuegg und FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Udo Guggenbichler



Thema:

Neue Spieler, altes Spiel: Brisante Details zu den Vergaben der WK Wien

Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 08.30 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!