- 21.10.2026, 09:17:33
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AVISO - PK: Neue Spieler, altes Spiel: Brisante Details zu den Vergaben der WK Wien
Pressekonferenz mit Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Gerald Zmuegg und FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz ein.
Teilnehmer: Präsident der Freiheitlichen Wirtschaft Gerald Zmuegg und FPÖ-Wirtschaftssprecher LAbg. Udo Guggenbichler
Thema:
Neue Spieler, altes Spiel: Brisante Details zu den Vergaben der WK Wien
Wann: Donnerstag, 22. Oktober 2026, 08.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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