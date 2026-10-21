Einmal durch den Darm gehen: MY LIFE-Infotag zur Darmgesundheit am 19. November in Salzburg

Salzburg (OTS) -

Premiere in Salzburg: Ein begehbares Darmmodell und eine virtuelle Darmreise machen den Verdauungstrakt erlebbar. Dazu gibt es Fachvorträge und einen Schwerpunkt zu Kindern und Jugendlichen mit Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen, bei freiem Eintritt an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.

Reizdarm, Zöliakie, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa: Erkrankungen des Verdauungstrakts betreffen viele Menschen, gesprochen wird darüber selten. Der MY LIFE-Infotag zur Darmgesundheit will das ändern. Am Donnerstag, am 19. November 2026, erklären Salzburger Expert:innen von 14:00 bis 18:30 Uhr an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) verständlich, was der Darm braucht und was hilft, wenn er aus dem Gleichgewicht gerät.

Die Attraktion im Foyer. Ein begehbares Darmmodell hat es in dieser Form in Salzburg noch nicht gegeben. Besucher:innen gehen Schritt für Schritt durch den Darm und sehen aus nächster Nähe, wie die Darmwand aufgebaut ist. Gleich daneben führt die VR-Darmreise mit der Brille durch den gesamten Verdauungstrakt. Beide Stationen sind ab dem Einlass um 14:00 Uhr und in der Pause geöffnet.

Das Programm reicht von modernen Therapien bei Morbus Crohn und Colitis ulcerosa über Mikrobiom und Ernährung bis zur Darm-Hirn-Achse und zur Darmkrebsvorsorge. Durch den Nachmittag führen Dr. Thomas Haas (Darmpraxis Salzburg) und OA Univ.-Doz. Dr. Wolfgang Miehsler (Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg).

Ein eigener Schwerpunkt gilt Kindern und Jugendlichen mit Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen (CED), von der Früherkennung bis zum Übergang in die Erwachsenenmedizin. Die fachliche Leitung hat OÄ Priv.-Doz.in Dr.in Anna-Maria Schneider vom Uniklinikum Salzburg. In einem Podiumsgespräch erzählen junge und langjährig Betroffene, wie sie Schule, Ausbildung, Beruf und Familie mit der Erkrankung meistern.

Ebenfalls im Ausstellerbereich: die Fotoausstellung #makeitvisible, die CED sichtbar macht, sowie Selbsthilfeorganisationen und Gesundheitsservices, die vor Ort beraten. In der Pause gibt es darmfreundliche Verköstigung.

Hohe Belastung des Berufslebens und der Psyche

Wie stark Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen den Alltag beeinflussen, zeigt eine Befragung von 380 Betroffenen mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa: 78 % berichten von erheblichen Beschwerden, die ihre Lebensqualität und ihr berufliches bzw. schulisches Leben stark beeinträchtigen. 36 % nennen eine hohe psychische Belastung, 30 % schlafen aufgrund ihrer Erkrankung schlecht. Zugleich bestehen weiterhin Informationslücken und Unsicherheiten gegenüber modernen Therapien. „Verständliche Aufklärung und der Austausch mit anderen Betroffenen sind deshalb zentrale Anliegen des Infotags“, betont Ing.in Evelyn Groß, Präsidentin der ÖMCCV „Morbus Crohn und Colitis ulcerosa treffen viele Menschen in einer Lebensphase, in der Ausbildung, Karriere und Familienplanung im Mittelpunkt stehen. Umso wichtiger ist es, diese Erkrankungen sichtbar zu machen und Betroffene besser zu unterstützen.“

Quelle: Ergebnisbericht zur CED-Patient:innenbefragung, durchgeführt von AbbVie in Kooperation mit der ÖMCCV und dem Marktforschungsinstitut Integral.

Auf einen Blick

· Wann: Donnerstag, 19. November 2026, 14:00 bis 18:30 Uhr

· Wo: Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU), Jörg-Rehn-Auditorium, Haus C, Strubergasse 21, 5020 Salzburg

· Eintritt: frei, Essen und Getränke inklusive

· Infos und Programm: ced-kompass.at/darmgesundheit

Der MY LIFE-Infotag ist eine Initiative des CED-Kompass und der Österreichischen Morbus Crohn / Colitis ulcerosa Vereinigung (ÖMCCV) in Zusammenarbeit mit der PMU Salzburg, dem Uniklinikum Salzburg (SALK), dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Salzburg, der Darmpraxis Salzburg, CED-Nursing Austria und der Krebshilfe Salzburg.

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Das begehbare Darmmodell eignet sich als Foto- und Drehmotiv. Interviews mit Expert:innen und Betroffenen vermitteln wir gerne vorab oder vor Ort.

MY LIFE-Infotag zur Darmgesundheit in Salzburg mit begehbarem Darmmodell

Premiere in Salzburg: Ein begehbares Darmmodell und eine virtuelle Darmreise machen den Verdauungstrakt erlebbar. Dazu gibt es Fachvorträge und einen Schwerpunkt zu Kindern und Jugendlichen mit Chronisch Entzündlichen Darmerkrankungen, bei freiem Eintritt an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität.

Datum: 19.11.2026, 14:00 Uhr - 19.11.2026, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU), Jörg-Rehn-Auditorium, Haus C

Strubergasse 21

5020 Salzburg

Österreich

URL: https://ced-kompass.at/darmgesundheit/