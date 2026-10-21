- 21.10.2026, 08:58:33
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ÖAMTC: Erhebliche Staus wegen Großdemo in Wien am Donnerstag
Ring, Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai und sämtliche Zufahrten betroffen
Die Demo “Sparmaßnahmen der Regierung”, bei der laut Veranstalter 20.000 Personen erwartet werden, wird Donnerstagnachmittag, 22. Oktober, den Verkehr in Wiens Innenstadtbereich lahmlegen, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.
Die Route wird die Teilnehmenden laut ÖAMTC ab ca. 16:00 Uhr bis in die Abendstunden vom Resselpark über Karlsplatz – Lothringerstraße - Schwarzenbergplatz – Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – Franz-Josefs-Kai (gegen die Fahrtrichtung) – Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – zur Endkundgebung bei der Universität führen.
Zwtl.: Erhebliche Staus befürchtet - Innenstadt unbedingt mit Auto meiden
Auf folgenden Straßen wird es während der Veranstaltung zu umfangreichen Staus und Verzögerungen kommen: Gesamter Ring, gesamte Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai, Spittelauer und Rossauer Lände, Schüttelstraße, Untere- und Obere Donaustraße, Alserbachstraße, Praterstern, Praterstraße, Franzensbrückenstraße, Franzensbrücke, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Schwarzenberg- und Karlsplatz, Burggasse, Lerchenfelder Straße, Josefstädter Straße und Währinger Straße.
Der ÖAMTC appelliert an alle, unbedingt U-Bahnen zu benützen. Mögliche Ausweichstrecken über Gürtel oder A23 werden völlig überlastet sein.
Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice
Features wie z.B. eine Alternativroute bei starken Verzögerungen. Mehr dazu in der ÖAMTC App.
(Schluss)
Lasser/Römer
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