  • 21.10.2026, 08:58:33
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  • OTS0024

ÖAMTC: Erhebliche Staus wegen Großdemo in Wien am Donnerstag

Ring, Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai und sämtliche Zufahrten betroffen

Wien (OTS) - 

Die Demo “Sparmaßnahmen der Regierung”, bei der laut Veranstalter 20.000 Personen erwartet werden, wird Donnerstagnachmittag, 22. Oktober, den Verkehr in Wiens Innenstadtbereich lahmlegen, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen.

Die Route wird die Teilnehmenden laut ÖAMTC ab ca. 16:00 Uhr bis in die Abendstunden vom Resselpark über Karlsplatz – Lothringerstraße - Schwarzenbergplatz – Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – Franz-Josefs-Kai (gegen die Fahrtrichtung) – Ringstraße (gegen die Fahrtrichtung) – zur Endkundgebung bei der Universität führen.

Zwtl.: Erhebliche Staus befürchtet - Innenstadt unbedingt mit Auto meiden

Auf folgenden Straßen wird es während der Veranstaltung zu umfangreichen Staus und Verzögerungen kommen: Gesamter Ring, gesamte Zweierlinie, Franz-Josefs-Kai, Spittelauer und Rossauer Lände, Schüttelstraße, Untere- und Obere Donaustraße, Alserbachstraße, Praterstern, Praterstraße, Franzensbrückenstraße, Franzensbrücke, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Schwarzenberg- und Karlsplatz, Burggasse, Lerchenfelder Straße, Josefstädter Straße und Währinger Straße.

Der ÖAMTC appelliert an alle, unbedingt U-Bahnen zu benützen. Mögliche Ausweichstrecken über Gürtel oder A23 werden völlig überlastet sein.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

Features wie z.B. eine Alternativroute bei starken Verzögerungen. Mehr dazu in der ÖAMTC App.

(Schluss)

Lasser/Römer

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Telefon: 01 71199 21795
E-Mail: [email protected]

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