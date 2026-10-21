  • 21.10.2026, 08:48:03
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  • OTS0022

Erstmals umfassender Überblick: Austrian Defence Monitor zeigt, wie verteidigungsfähig Österreich ist

Neuer Think-Tank misst nach: Österreich bei 14 von 23 Indikatoren unter Mindestziel

Die Grafik zeigt, wie die 23 Indikatoren des Austrian Defence Monitor abschneiden, aufgeteilt auf die vier Bereiche der Umfassenden Landesverteidigung. - KI generiert
Wien (OTS) - 

Vor dem Nationalfeiertag und der Leistungsschau am Heldenplatz legt das Austrian Defence Lab (ADL) erstmals einen umfassenden Überblick über Österreichs Verteidigungsfähigkeit vor. Der Austrian Defence Monitor misst die Umfassende Landesverteidigung an 23 Indikatoren: 14 liegen unter dem Mindestziel, nur drei erreichen das Optimum.

Beim Militär verfehlen acht von zehn Indikatoren das Minimum, statt mindestens 36 gibt es 15 Kampfflugzeuge. Schutzraum besteht für fünf Prozent der Bevölkerung, Ziel wären 70 Prozent. Nur 32 Prozent wären bereit, Österreich mit der Waffe zu verteidigen.

„Am Nationalfeiertag zeigt das Bundesheer, was es kann. Der Monitor zeigt erstmals im Gesamtbild, was Österreich noch fehlt”, sagt Leopold Schmertzing, wissenschaftlicher Direktor des ADL.

Daten und Grafiken sind unter Quellenangabe frei verwendbar: www.austriandefencelab.org/monitor

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Austrian Defence Lab

Telefon: +43 6645109282
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