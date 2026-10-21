Wednesday Addams, KPop Demon Hunters, Beetlejuice & Co.: Die gruseligsten Trends und schaurigsten Kostüme für Halloween 2026

Österreich (OTS) -

willhaben verzeichnet heuer beinahe doppelt so viele Stichwortsuchen nach dem Begriff „Halloween“ wie vergangenes Jahr

Kostümtrends inspiriert von Film und Fernsehen boomen im Jahr 2026

Einzigartige Second Hand-Verkleidungen für Erwachsene um 80 Euro, für Kinder um 10 Euro

Für viele verkleidungsbegeisterte Menschen in Österreich startet in diesen Tagen die schönste Zeit des Jahres, die Vorbereitung auf Halloween. Das Fest in der Nacht des 31. Oktober auf Allerheiligen ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern ein fester Termin im Jahreskreis, wie die Verdoppelung der entsprechenden Stichwortsuchen im September 2026 gegenüber September 2025 auf willhaben, aber auch Zahlen des Handelsverbands aus dem Jahr 2025 verraten. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person lagen 2025 bei 74 Euro oder umgerechnet einem Halloween-Gesamtvolumen von rund 90 Mio. Euro für den heimischen Handel. All jene, die aktuell noch nach Ideen suchen, mit welchem Kostüm sie zu Halloween um die Häuser ziehen sollen, können auf willhaben durch einen Fundus von rund 24.000 Artikeln in der Kategorie „Verkleidungen“ graben. Weitere 19.500 Anzeigen finden sich für die Kleinsten im Bereich „Kinderkostüme / Verkleidungen“ (Stand 19.10.2026).

Wer auf eine Verkleidung aus zweiter Hand setzt, hat oftmals die Chance, ein einzigartiges oder gar selbst geschneidertes Kostüm zu ergattern. Verkleidungen für Erwachsene werden im neuwertigen Zustand derzeit im Schnitt um 80 Euro angeboten, während Kinderkostüme, ebenso neuwertig, auf willhaben durchschnittlich mit 10 Euro zu Buche schlagen.

Die gruseligsten Halloween-Trends 2026:

Elphaba und Glinda aus „Wicked: Teil 2“

Schon im vergangenen Jahr diente der Film „Wicked: Teil 2“ als beliebte Kostüm-Inspiration – und das, obwohl die Musical-Adaption erst einige Wochen nach Halloween, im November 2025, in die heimischen Kinos kam. Und so ist heuer mit einem weiteren Boom rund um die Hexen Elphaba (gespielt von Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) zu rechnen.

Das 2025 veröffentlichte Animationsmusical „KPop Demon Hunters“ ist der erfolgreichste Originaltitel in der Geschichte von Netflix. Wer zu Halloween in eine der Rollen aus der K-Pop-Girlgroup HUNTR/X oder der rivalisierenden Boyband Saja Boys schlüpfen will, findet auf dem Marktplatz eine Reihe an passenden Angeboten.

Der unliebsame Poltergeist Beetlejuice ist wohl eine der Kultfiguren unter den Halloween-Kostümen und erlebt seit dem Tim Burton-Remake aus dem Jahr 2024 einen erneuten Hype. Aus zweiter Hand sind sowohl ganze Kostüme als auch einzelne Komponenten des Looks zu finden.

Vor wenigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass die dritte Staffel des „Addams Family“-Spin-Offs „Wednesday“ mit Jenna Ortega in der Hauptrolle fertig gedreht ist. Fans der Serie müssen sich noch gedulden, denn die Ausstrahlung ist erst für 2027 angekündigt. Bis dahin lässt sich die Vorfreude jedoch mit zahlreichen Halloween-Looks zelebrieren.

Die Nacht von 31. Oktober auf Allerheiligen kann, aber muss nicht allen das Fürchten lehren. Wer sich verkleiden, den Gruselfaktor jedoch etwas niedriger halten will, wird auf willhaben – sowohl für Erwachsene, aber auch für Babys und Kinder – mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig:

Aktuell: PayLivery-Versand in der Kategorie „Baby/Kind” ab 1,99 Euro

Ist das favorisierte Outfit für Halloween nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit Option auf unseren Bezahl- und Versandservice PayLivery Ausschau zu halten. Derzeit kostet der Versand u.a. in der Kategorie „Baby/Kind” nur noch ab 1,99 Euro für eine Versandtasche und 2,49 Euro für ein Paket bis 3kg (gültig bis auf Widerruf). Weitere Details dazu hier.