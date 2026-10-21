- 21.10.2026, 08:30:04
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Wednesday Addams, KPop Demon Hunters, Beetlejuice & Co.: Die gruseligsten Trends und schaurigsten Kostüme für Halloween 2026
- willhaben verzeichnet heuer beinahe doppelt so viele Stichwortsuchen nach dem Begriff „Halloween“ wie vergangenes Jahr
- Kostümtrends inspiriert von Film und Fernsehen boomen im Jahr 2026
- Einzigartige Second Hand-Verkleidungen für Erwachsene um 80 Euro, für Kinder um 10 Euro
Für viele verkleidungsbegeisterte Menschen in Österreich startet in diesen Tagen die schönste Zeit des Jahres, die Vorbereitung auf Halloween. Das Fest in der Nacht des 31. Oktober auf Allerheiligen ist längst keine Randerscheinung mehr, sondern ein fester Termin im Jahreskreis, wie die Verdoppelung der entsprechenden Stichwortsuchen im September 2026 gegenüber September 2025 auf willhaben, aber auch Zahlen des Handelsverbands aus dem Jahr 2025 verraten. Die durchschnittlichen Ausgaben pro Person lagen 2025 bei 74 Euro oder umgerechnet einem Halloween-Gesamtvolumen von rund 90 Mio. Euro für den heimischen Handel. All jene, die aktuell noch nach Ideen suchen, mit welchem Kostüm sie zu Halloween um die Häuser ziehen sollen, können auf willhaben durch einen Fundus von rund 24.000 Artikeln in der Kategorie „Verkleidungen“ graben. Weitere 19.500 Anzeigen finden sich für die Kleinsten im Bereich „Kinderkostüme / Verkleidungen“ (Stand 19.10.2026).
Wer auf eine Verkleidung aus zweiter Hand setzt, hat oftmals die Chance, ein einzigartiges oder gar selbst geschneidertes Kostüm zu ergattern. Verkleidungen für Erwachsene werden im neuwertigen Zustand derzeit im Schnitt um 80 Euro angeboten, während Kinderkostüme, ebenso neuwertig, auf willhaben durchschnittlich mit 10 Euro zu Buche schlagen.
Die gruseligsten Halloween-Trends 2026:
- Elphaba und Glinda aus „Wicked: Teil 2“
Schon im vergangenen Jahr diente der Film „Wicked: Teil 2“ als beliebte Kostüm-Inspiration – und das, obwohl die Musical-Adaption erst einige Wochen nach Halloween, im November 2025, in die heimischen Kinos kam. Und so ist heuer mit einem weiteren Boom rund um die Hexen Elphaba (gespielt von Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) zu rechnen.
- Glindas Krone Wicked um 15 Euro (Penzing, Wien)
- Wicked Hexe Kostüm 140-146 um 15 Euro (Wörgl, Tirol)
- Glinda / Prinzessin Kleid um 20 Euro (Neusiedl am See, Burgenland)
- HUNTR/X und Saja Boys aus dem Erfolgsfilm „KPop Demon Hunters“
Das 2025 veröffentlichte Animationsmusical „KPop Demon Hunters“ ist der erfolgreichste Originaltitel in der Geschichte von Netflix. Wer zu Halloween in eine der Rollen aus der K-Pop-Girlgroup HUNTR/X oder der rivalisierenden Boyband Saja Boys schlüpfen will, findet auf dem Marktplatz eine Reihe an passenden Angeboten.
- Kostüm Zoey Kpop Demon Hunters um 35 Euro (Eggmair, Oberösterreich)
- K'Pop Demon Hunters Kostüm Zoey Größe 140-150 neuwertig um 120 Euro (Perchtoldsdorf, Niederösterreich)
- KPop Demon Hunters Rumi Kostüm - Gr. 140 - NEU / ungetragen um 25 Euro (Jenbach, Tirol)
- Beetlejuice, ein Klassiker der Horrorfilm-Geschichte
Der unliebsame Poltergeist Beetlejuice ist wohl eine der Kultfiguren unter den Halloween-Kostümen und erlebt seit dem Tim Burton-Remake aus dem Jahr 2024 einen erneuten Hype. Aus zweiter Hand sind sowohl ganze Kostüme als auch einzelne Komponenten des Looks zu finden.
- Extravagante Killstar x Beetlejuice "Distressed Stripe" Skinny Hose um 75 Euro (Hall in Tirol, Tirol)
- Beetlejuice Verkleidung Damen Gr. 46 um 40 Euro (Graz, Steiermark)
- Limited Beetlejuice x KILLSTAR Vertigo Spital Dress - Gr. L um 55 Euro (Hall in Tirol, Tirol)
- Beetlejuice Lydia Kostüm & Perücke um 70 Euro (Spittal an der Drau, Kärnten)
- Wednesday Addams, in Erwartung von Staffel 3 der Serie „Wednesday“
Vor wenigen Tagen wurde bekanntgegeben, dass die dritte Staffel des „Addams Family“-Spin-Offs „Wednesday“ mit Jenna Ortega in der Hauptrolle fertig gedreht ist. Fans der Serie müssen sich noch gedulden, denn die Ausstrahlung ist erst für 2027 angekündigt. Bis dahin lässt sich die Vorfreude jedoch mit zahlreichen Halloween-Looks zelebrieren.
- Wednesday Halloween, Hexenkostüm, Fasching um 29 Euro (Graz, Steiermark)
- Gruppenkostüm Addams Family um 120 Euro (Hall in Tirol, Tirol)
- Wednesday Ballkleid um 70 Euro (Meidling, Wien)
- Verkleidungs-Klassiker: Märchenfiguren, Kürbisse und Co.
Die Nacht von 31. Oktober auf Allerheiligen kann, aber muss nicht allen das Fürchten lehren. Wer sich verkleiden, den Gruselfaktor jedoch etwas niedriger halten will, wird auf willhaben – sowohl für Erwachsene, aber auch für Babys und Kinder – mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig:
- Rotkäppchen Kostüm Halloween um 40 Euro (Klagenfurt, Kärnten)
- Alice im Wunderland Kostüm Halloween Fasching um 30 Euro (Klagenfurt, Kärnten)
- Original LLoyd - kostüm von Lego Ninjago für Kinder 7 Jahre um 30 Euro (Tulln, Niederösterreich)
- Halloween Kürbis Outfit Gr. 74 um 15 Euro (Himberg, Niederösterreich)
- Minecraft Kostüm 1x getragen um 25 Euro (Uttendorf, Salzburg)
- Halloween Haus um 300 Euro (Donaustadt, Wien)
- Halloween Dekoration um 260 Euro (Steinerkirchen an der Traun, Oberösterreich)
Aktuell: PayLivery-Versand in der Kategorie „Baby/Kind” ab 1,99 Euro
Ist das favorisierte Outfit für Halloween nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit Option auf unseren Bezahl- und Versandservice PayLivery Ausschau zu halten. Derzeit kostet der Versand u.a. in der Kategorie „Baby/Kind” nur noch ab 1,99 Euro für eine Versandtasche und 2,49 Euro für ein Paket bis 3kg (gültig bis auf Widerruf). Weitere Details dazu hier.
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