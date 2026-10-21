Parov Stelar ist der Star der KURIER ROMY Gala Aftershow-Party am 27. November in Kitzbühel

Wien (OTS) -

Große Namen, große Emotionen und große Unterhaltung: Die KURIER ROMY Gala 2026 am 27. November auf Schloss Kaps in Kitzbühel verspricht einen glamourösen Abend für die deutschsprachige Film-, TV- und Medienbranche. Und auch nach der Verleihung der begehrten Trophäen ist noch lange nicht Schluss: Bei der Aftershow-Party übernimmt niemand Geringerer als Parov Stelar die Bühne. Der international erfolgreiche österreichische Künstler und Musikproduzent zählt zu den bekanntesten heimischen Musikexporten.

Als Pionier des Electro Swing bekannt geworden, hat Parov Stelar seine musikalische Handschrift über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Elektronische Beats, markante Samples, große Melodien und Einflüsse aus unterschiedlichsten musikalischen Welten verschmelzen zu einem unverwechselbaren Sound, der sich bewusst jeder Genregrenze entzieht. Mit seiner kreativen Eigenständigkeit und seinen energiegeladenen Live-Shows begeistert er seit Jahren ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt.

Ermöglicht wird der Auftritt von Parov Stelar durch die Partnerschaft mit Gasteiner Infinity Water. Als nachhaltiger Förderer der Musikszene trägt die Mineralwassermarke dazu bei, dass aus der Gala ein außergewöhnliches Gesamterlebnis wird. „Musik ist die Sprache der Emotionen. Mit Gasteiner und Infinity Water möchten wir möglichst vielen Menschen kostbare Momente voller Musikgenuss ermöglichen. Mit der KURIER ROMY und Parov Stelar treffen Glamour, Entertainment und ausgelassene Partystimmung aufeinander. Wir freuen uns, als Partner nicht nur für die passende Erfrischung der Gäste zu sorgen, sondern auch dazu beizutragen, dass aus einem glamourösen Galaabend eine Nacht wird, die noch lange in Erinnerung bleibt“, sagt Walter Scherb, CEO und Eigentümer der Spitz Gruppe, zu der Gasteiner und Infinity Water gehört.

KURIER-Geschäftsführer Richard Grasl: „Ich freue ich auf einen besonderen musikalischen Schlussakkord unserer KURIER Romy Nacht. Parov Stelar ist dafür die perfekte Besetzung: international erfolgreich, österreichisch verwurzelt und mit einer Energie, die einfach mitreißt. Dass Gasteiner Infinity Water diesen Auftritt möglich macht, ist ein großartiges Geschenk an unsere Gäste. Dafür sagen wir Danke und freuen uns auf eine Aftershow-Party, die die Gala unvergesslich macht.“

Die KURIER ROMY Gala 2026 findet am 27. November 2026 auf Schloss Kaps in Kitzbühel statt. Durch den Abend führen Fanny Stapf und Giovanni Zarrella. Der ORF überträgt die Gala live zeitversetzt in ORF 2 und auf ORF ON und begleitet den glamourösen Event in seinen Programmen umfassend.