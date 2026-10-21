Danube Private University, Land NÖ und NÖ LGA vertiefen Kooperation in Medizinausbildung und Forschung

Krems (OTS) -

Mehr Medizinstudierende und eine engere Verbindung zwischen universitärer Forschung und klinischer Praxis: Mit diesen Zielen bauen das Land Niederösterreich, die Danube Private University (DPU) und die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (NÖ LGA) ihre Zusammenarbeit aus. Die Kooperation soll zur künftigen ärztlichen Versorgung des Bundeslandes beitragen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse rascher für Patient:innen nutzbar machen.

Zahl der Medizinstudierenden soll weiter gesteigert werden

Derzeit studieren 431 angehende Mediziner:innen den Bachelorstudiengang Humanmedizin an der DPU. In den kommenden Jahren soll ihre Zahl auf 630 steigen. DPU-Direktor Robert Wagner, MA, führt den seit 2024 erreichten Ausbau auf die Zusammenarbeit zwischen dem Land, der NÖ LGA und der Universität zurück. Besonders hebt er den Beitrag der Ärzt:innen der Landesgesundheitsagentur hervor: „Rund 300 von ihnen übernehmen heute Verantwortung in der theoretischen und praktischen Ausbildung unserer Studierenden. Dafür gebührt ihnen unser aller großer Dank.“

Landesrat Anton Kasser verweist insbesondere auf die Herkunft der Studierenden. Viele von ihnen kommen aus Niederösterreich, ihre Heimatorte verteilen sich über das gesamte Bundesland. „Das bestätigt unseren Weg, gemeinsam mit unseren Universitäten einen konkreten Beitrag zur zukünftigen ärztlichen Versorgung Niederösterreichs zu leisten“, erklärt Landesrat Kasser.

Neben der Ausbildung soll auch die gemeinsame Forschung systematisch erweitert werden. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse möglichst rasch in die Versorgung zu übertragen.

Für NÖ LGA-Vorständin Mag. jur. Dr. med. Elisabeth Bräutigam, MBA ist die vertiefte Forschungskooperation der nächste Schritt in der Zusammenarbeit mit der DPU: „Forschung hat in den NÖ Kliniken einen hohen Stellenwert und ich bin davon überzeugt, dass durch das Engagement der DPU die gesamthafte Forschungslandschaft gestärkt wird.“

Honorarprofessur für Michael Fischer

Im Rahmen der Zusammenarbeit wurde Mag. Dr. Michael Fischer, Bakk., MSc., Abteilungsleiter der NÖ LGA, eine Honorarprofessur der DPU verliehen. Die Universität würdigt damit seine bisherigen wissenschaftlichen und beruflichen Leistungen sowie sein Engagement für den Ausbau der gemeinsamen Forschung. Die Auszeichnung unterstreicht zugleich die gewachsene Verbindung zwischen der DPU und der NÖ Landesgesundheitsagentur.