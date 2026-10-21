Pflege statt Papierkram: Wiener Unternehmen Swuppi zeigt beim Pflegekongress, wie KI den Pflegealltag entlastet

Wien (OTS) -

Pflegekräfte verbringen einen erheblichen Teil ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation, Dienstplanung und Verwaltung, also Zeit, die bei Bewohnerinnen und Bewohnern fehlt. Das Wiener Unternehmen Swuppi FlexCo will das Ändern: Die Swuppi Pflegesuite ist bereits in mehreren Pflegeorganisationen im Einsatz und wird beim Pflegekongress am 5. und 6. November 2026 im Austria Center Vienna die Erweiterungen präsentieren.

Die Swuppi Pflegesuite bündelt Pflegedokumentation, Dienstplanung, Zeiterfassung, Medikationsverwaltung, Hygienemanagement, mobile Pflege und vieles mehr in einer einzigen Software, die speziell für österreichische Pflegeeinrichtungen entwickelt wurde und dort bereits im täglichen Einsatz ist.

„Pflege bedeutet, für Menschen da zu sein – nicht, Stunden mit Dokumentation und Verwaltungsaufgaben zu verbringen“, betont Dr. Wolfgang Lischka, praktischer Allgemeinmediziner. „Technologie sollte uns nicht von den Menschen entfernen, sondern uns wieder näher zu ihnen bringen. Denn jede Minute, die wir durch intelligente Lösungen einsparen, ist wertvolle Zeit, die wir den Menschen widmen können.“

Dienst- und Routenplanung komplett aus eigener Entwicklung

Swuppi übernimmt nicht einfach bestehende Lösungen und integriert diese, sondern entwickelt alle Module vollständig neu unter Verwendung der neuesten KI-Algorithmen. Die automatische Dienstplanung berücksichtigt Arbeitszeitgesetz, Kollektivvertrag und Betriebsvereinbarungen, verteilt Nachtdienste fair und schlägt bei Ausfällen sofort passende Vertretungen vor. Für die mobile Pflege berechnet Swuppi unter anderem die optimalen Touren unter Einbeziehung von Wetter- und Verkehrsdaten. „Wir haben beide Systeme von Grund auf selbst gebaut, weil nichts am Markt unseren Ansprüchen genügt hat. Heute planen sie schneller und besser als alles, was wir kennen“, sagt Stefan Weigelhofer, CEO und Mitgründer von Swuppi.

Dass der Ansatz überzeugt, zeigte bereits der A1 AI Award im Mai 2026: Dort belegte Swuppi mit seiner Dienstplanung und seinen Sprachmodellen den zweiten Platz.

40 Sprachen, ohne dass Daten zu US-Konzernen wandern

Anders als viele internationale Anbieter betreibt Swuppi seine KI-Sprachmodelle selbst, auf eigenen Servern beim Cloud-Anbieter Exoscale, einer Tochter der A1 Group. „Gesundheitsdaten von Pflegebedürftigen gehören zu den sensibelsten Daten überhaupt. Gerade beim Einsatz künstlicher Intelligenz ist es daher entscheidend, dass diese Daten geschützt bleiben und die volle Kontrolle darüber gewährleistet ist“, erklärt Marcel Judex, Experte bei Exoscale. „Die Partnerschaft zwischen Swuppi und Exoscale zeigt, dass sich höchste Anforderungen an Datenschutz, Datensouveränität und Compliance mit technologischer Exzellenz verbinden lassen – und damit eine sichere und vertrauenswürdige Grundlage für die nachhaltige Digitalisierung der Pflege schaffen.“

Ein Beispiel dafür ist die Echtzeit-Übersetzung in 40 Sprachen, inklusive automatischer Spracherkennung und Sprachausgabe. Pflegekräfte können Bewohnerinnen und Bewohnern, die kaum Deutsch sprechen, einfach das Smartphone reichen, statt auf einen Dolmetscher zu warten. Auch die Pflegedokumentation lässt sich in allen 40 Sprachen per Sprache diktieren oder vorlesen lassen.

Gebaut für das österreichische System

Swuppi ist bereits an ELGA und an die Schnittstelle des Fonds Soziales Wien angebunden. Die ELGA-Anbindung stellt Swuppi seinen Kunden ohne Mehrkosten zur Verfügung. Leistungsdaten müssen so nicht mehr händisch übertragen werden, und Gesundheitsinformationen stehen dort bereit, wo sie gebraucht werden.