AVISO Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor. „Wenn SPÖ und Stadtverwaltung versagen, müssen wir handeln”

Kaltenegger (KPÖ Steiermark) legte vor 30 Jahren vor. Jetzt zieht auch die Wiener KPÖ mit demselben Erfolgsmodell nach. Kostenfreie und unbürokratische Hilfe fünf Tage die Woche.

Wien (OTS) - Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor

Dienstag, 27. Oktober, 09:30

KPÖ Meidling, Unter-Meidlinger Str. 93, 1120 Wien Am Podium sitzen: Ernest Kaltenegger

Ehemaliger Wohnungsstadtrat der Stadt Graz

Ehemaliger Landtagsabgeordneter der KPÖ Steiermark Mario Memoli

Landessprecher der KPÖ Wien Foto- und Videomöglichkeit vor Ort. Wir bitten um Anmeldung an [email protected] oder 0670 55 14 700 Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor Datum: 27.10.2026, 09:30 Uhr Art: Pressetermine Ort: KPÖ Meidling

Unter-Meidlinger Straße 93

1120 Wien

Österreich Rückfragen & Kontakt Johannes Lutz

Pressesprecher KPÖ Wien

Telefon: 0670 55 14 700

E-Mail: [email protected] OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKP