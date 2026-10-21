  • 21.10.2026, 08:08:32
  • /
  • OTS0013

AVISO Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor. „Wenn SPÖ und Stadtverwaltung versagen, müssen wir handeln”

Kaltenegger (KPÖ Steiermark) legte vor 30 Jahren vor. Jetzt zieht auch die Wiener KPÖ mit demselben Erfolgsmodell nach. Kostenfreie und unbürokratische Hilfe fünf Tage die Woche.

Wien (OTS) - 

Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor
Dienstag, 27. Oktober, 09:30
KPÖ Meidling, Unter-Meidlinger Str. 93, 1120 Wien

Am Podium sitzen:

Ernest Kaltenegger
Ehemaliger Wohnungsstadtrat der Stadt Graz
Ehemaliger Landtagsabgeordneter der KPÖ Steiermark

Mario Memoli
Landessprecher der KPÖ Wien

Foto- und Videomöglichkeit vor Ort.

Wir bitten um Anmeldung an [email protected] oder 0670 55 14 700

Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor



Datum: 27.10.2026, 09:30 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: KPÖ Meidling


Unter-Meidlinger Straße 93

1120 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
Johannes Lutz
 Pressesprecher KPÖ Wien
 Telefon: 0670 55 14 700
 E-Mail: [email protected]
 OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKP
Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen
Stichworte
Channel
 Anhang 
 [Dienstag, 27.10.2026, 09:30] 
 KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs 
 Rückfragen & Kontakt 
Johannes Lutz
 Pressesprecher KPÖ Wien
 Telefon: 0670 55 14 700
 E-Mail: [email protected]
So erreichen Sie uns
APA-Comm GmbH
 Laimgrubengasse 10 
 1060 Wien, Österreich 
PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310
APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234
Services
PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen

OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels
Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus
Bleiben Sie informiert
OTS-Mailabo
APA-Blog

 Newsletter Abonnieren 
Disclaimer
© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright