- 21.10.2026, 08:08:32
- /
- OTS0013
AVISO Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor. „Wenn SPÖ und Stadtverwaltung versagen, müssen wir handeln”
Kaltenegger (KPÖ Steiermark) legte vor 30 Jahren vor. Jetzt zieht auch die Wiener KPÖ mit demselben Erfolgsmodell nach. Kostenfreie und unbürokratische Hilfe fünf Tage die Woche.
Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor
Dienstag, 27. Oktober, 09:30
KPÖ Meidling, Unter-Meidlinger Str. 93, 1120 Wien
Am Podium sitzen:
Ernest Kaltenegger
Ehemaliger Wohnungsstadtrat der Stadt Graz
Ehemaliger Landtagsabgeordneter der KPÖ Steiermark
Mario Memoli
Landessprecher der KPÖ Wien
Foto- und Videomöglichkeit vor Ort.
Wir bitten um Anmeldung an [email protected] oder 0670 55 14 700
Pressekonferenz: KPÖ Wien stellt Mieternotruf vor
Datum: 27.10.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: KPÖ Meidling
Unter-Meidlinger Straße 93
1120 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Johannes Lutz
Pressesprecher KPÖ Wien
Telefon: 0670 55 14 700
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | WKP