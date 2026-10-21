Termine am 21. Oktober 2026 in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



09.00 Uhr, 19. Wiener Gemeinderat (1., Rathaus), Livestream auf www.wien.gv.at

9.30 Uhr, Foto- und Medientermin zur Anti-Littering-Kampagne in Margareten mit u.a. Bezirksvorsteher Michael Luxenberger. (5., Leopold-Rister-Park) Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

11.00 Uhr, Präsentation „Tätigkeitsbericht der Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien 2025“ mit u.a. Kinder- und Jugendanwalt Wien, Sebastian Öhner (3., Kija Wien, Modecenterstraße 14, Block C, 4. Stock) (Schluss) red

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