A1 Group erzielt starkes Wachstum im dritten Quartal und erhöht den Jahresausblick

Wien (OTS) -

Gesamtumsätze stiegen um 4,6 %

Serviceumsätze wuchsen um 3,9 %, getragen von einer starken Entwicklung in CEE

EBITDA (exkl. Restrukturierung) stieg um 1,9 %

Erhöhter Ausblick: Gesamtumsatzwachstum von etwa 4 % (zuvor 2–3 %); CAPEX ohne Spektrum und M&A von rund 850 Millionen Euro (zuvor rund 750 Millionen Euro)

Die A1 Group setzte ihren Wachstumskurs im dritten Quartal 2026 fort und hob nach einer starken Entwicklung in ihren CEE-Märkten den Jahresausblick an. Die Umsatzerlöse stiegen um 4,6 % auf 1,47 Milliarden Euro, während das EBITDA ohne Restrukturierungsaufwendungen um 1,9 % auf 595 Millionen Euro zulegte.

Alejandro Plater, CEO der A1 Group, kommentiert das dritte Quartal: „Die A1 Group wuchs im dritten Quartal weiter und verzeichnete Zuwächse bei Umsatzerlösen, Serviceumsätzen und EBITDA. Unsere CEE-Märkte bleiben der wichtigste Wachstumstreiber der Gruppe, unterstützt durch die starke Nachfrage nach High-Speed-Konnektivität, ICT-Lösungen und digitalen Services. Die Ergebnisse bestätigen den Erfolg unserer Transformation über das klassische Telekommunikationsgeschäft hinaus. Gleichzeitig schaffen unsere Investitionen in Netze der nächsten Generation und digitale Infrastruktur die Grundlage für weiteres Wachstum und ermöglichen es uns, technologische Innovationen in konkreten Mehrwert für unsere Kund:innen zu übersetzen. Auf Basis der Ergebnisse der ersten neun Monate und der positiven Dynamik in unseren Märkten heben wir unseren Ausblick für 2026 an."

Thomas Arnoldner, stellvertretender CEO der A1 Group, ergänzt: „Die starke Entwicklung in den ersten neun Monaten zeigt sich sowohl im anhaltenden Kundenwachstum als auch in soliden Finanzergebnissen. Im dritten Quartal stiegen die Gesamtumsätze um 4,6 %, die Serviceumsätze um 3,9 % und das EBITDA um 1,9 %. Die Zahl der Mobilfunkkund:innen erhöhte sich um 14,6 % auf 33,6 Millionen, die Zahl der Festnetz-RGUs um 3,4 % auf 6,6 Millionen. Das Nettoergebnis stieg im dritten Quartal um 1,9 % auf 195 Millionen Euro und in den ersten neun Monaten 2026 um 9,9 % auf 514 Millionen Euro. In Österreich begegnen wir dem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit konsequentem Kundenfokus und diszipliniertem Kostenmanagement."