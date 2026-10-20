Schilling/Grüne kritisiert Deal zum Verbrenner-Aus: „Ökologischer und wirtschaftlicher Rückschritt“

Brüssel (OTS) -

Nach dem deutsch-französischen Vorschlag der vergangenen Woche haben nun auch Konservative, Sozialdemokraten und Liberale im EU-Parlament einen Deal zum Verbrenner-Aus gefunden. Dieser sieht unter anderem vor, den CO₂-Ausstoß neuer Autos bis 2035 um nur mehr 87,5 statt 100 Prozent zu senken. Damit könnten auch nach 2035 neue Verbrenner verkauft werden.

Lena Schilling, Schattenberichterstatterin für das Verbrenner-Aus im Verkehrsausschuss, kritisiert:

„Dieser Deal ist ökologisch und wirtschaftlich ein riesiger Rückschritt. Mit aufgeweichten Klimazielen und neuen, komplizierten Kategorien retten wir weder die Arbeitsplätze in der Autoindustrie noch sichern wir Europas Wettbewerbsfähigkeit. Wir verlieren Arbeitsplätze nicht wegen der Klimaziele, sondern weil Europa den internationalen Wettbewerb verschlafen hat. Statt Klarheit und Planungssicherheit droht Europa nun ein weiterer jahrelanger Zickzackkurs. Niemandem ist geholfen, wenn wir den Menschen eine Zukunft mit einer veralteten Technologie versprechen, während die Welt längst weiterzieht.“

Der Verkehrs- und der Industrieausschuss des EU-Parlaments stimmen diesen Donnerstag, 22. Oktober, über den Vorschlag ab, der zuständige Umweltausschuss folgt am 4. November Die finale Abstimmung im Plenum wird voraussichtlich erst im Dezember stattfinden.