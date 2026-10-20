- 20.10.2026, 16:11:33
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AVISO: "Wir sind für Euch da"-Tour im Rahmen des FPÖ Heimatherbstes mit Herbert Kickl, Michael Schnedlitz und Udo Landbauer
Blaue Familie lädt am 23. Oktober 2026 nach Grafenwörth ein
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie und Dein/Ihr Medium zur „Wir sind für Euch da“-Tour im Rahmen des FPÖ-Heimatherbstes mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl, FPÖ-Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz einzuladen.
Titel: „Wir sind für Euch da“-Tour – FPÖ-Heimatherbst
Redner: FPÖ-Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer, FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz und FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl
Zeit: Freitag, 23. Oktober 2026, Ablauf: ab 16 Uhr Gemüsetraktor, Schneiderwagen, Messer- und Scherenschleifer, Live-Musik, Tour-Shirt-Verlosung. Politische Reden: ab 18 Uhr (Reihenfolge: Landbauer, Schnedlitz, Kickl).
Ort: Haus der Musik, Großer Wörth 7, 3484 Grafenwörth
Bitte um Anmeldung bis 22. Oktober 2026 unter [email protected].
Wir freuen uns über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: [email protected]
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