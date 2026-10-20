Sicherheitszentrum Tirol in Vollbetrieb: 19 Polizeieinheiten an einem Ort zusammengeführt

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner besuchte gemeinsam mit Landeshauptmann Anton Mattle am 20. Oktober 2026 zwei Projekte für die Sicherheit in Tirol. Im Mittelpunkt stand als historischer Meilenstein die Inbetriebnahme des neuen Sicherheitszentrums Tirol in Innsbruck, das alle zentralen Dienststellen der Landespolizeidirektion Tirol und des Innenministeriums unter einem Dach zusammenführt. Am Nachmittag erfolgte die feierliche Eröffnung der neuen Polizeiinspektion Jenbach am Südtiroler Platz, bei der auch der Landeshauptmann von Südtirol, Arnold Kompatscher, dabei war.

„Wir investieren auch weiterhin in die Sicherheit. Ausreichend und gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten und eine moderne Ausstattung bilden das Rückgrat für die Sicherheitsarbeit in unserem Land“, betonte Innenminister Gerhard Karner.

„Sicherheit muss sichtbar und spürbar sein. Das neue Sicherheitszentrum ist ein sichtbares Zeichen, eine bauliche Zentrale und künftig das Herzstück der polizeilichen Sicherheit in Tirol. Es steht aber stellvertretend für die vielen Polizistinnen und Polizisten in ganz Tirol, denen unser Respekt und Dank gebührt. Durch ihre tagtägliche Arbeit gilt Tirol als eine der sichersten Regionen der Welt. Das neue Sicherheitszentrum wird einen wichtigen Beitrag leisten, damit die Polizeiarbeit unter modernsten und professionellsten Bedingungen stattfinden kann. Mein Dank für die Umsetzung gilt insbesondere Innenminister Gerhard Karner und Landespolizeidirektor Helmut Tomac“, erklärte Tirols Landeshauptmann Anton Mattle.

Sicherheitszentrum Tirol in Vollbetrieb

Das neue Sicherheitszentrum Tirol besteht aus mehreren Gebäuden, in denen auf über 56.000 Quadratmetern 19 Polizei- und Organisationseinheiten untergebracht sind. Damit sind alle zentralen Dienststellen der Landespolizeidirektion Tirol und des Innenministeriums in einem gemeinsamen Sicherheitszentrum vereint. Mit Oktober 2026 nimmt es nach der schrittweisen Inbetriebnahme in den vergangenen beiden Jahren den vollständigen Betrieb auf.

„Mit der Vollinbetriebnahme des Sicherheitszentrums Tirol bündeln wir die Kräfte von 19 Organisationsteilen der Landespolizeidirektion Tirol und des Innenministeriums sowie vier neuen Einrichtungen an einem Standort. Die enge Zusammenarbeit und die moderne Infrastruktur schaffen wertvolle Synergien und optimale Voraussetzungen für eine leistungsfähige Polizeiarbeit. Gleichzeitig profitieren auch die Bürgerinnen und Bürger von kurzen Wegen in zentraler Lage: Täglich werden hier mehr als 200 Menschen bei ihren behördlichen Anliegen betreut. Das Sicherheitszentrum verbindet damit moderne Arbeitsbedingungen für unsere Bediensteten mit einem leistungsorientierten Bürgerservice“, betonte Landespolizeidirektor Helmut Tomac.

„Mit dem Sicherheitszentrum Tirol hat die ARE Austrian Real Estate einen zukunftsweisenden neuen Standort für das Innenministerium und die Landespolizeidirektion Tirol errichtet, der moderne Architektur, funktionale Anforderungen und hohe Qualitätsstandards bei einem effizienten Betrieb vereint. Nach Abschluss der umfassenden Sanierungsarbeiten von zwei Bestandsgebäuden ist der Komplex mit einer Fläche von insgesamt 56.500 Quadratmetern nach etwa fünf Jahren Bauzeit fertiggestellt und seit kurzem in Vollbetrieb“, sagte ARE-Geschäftsführerin Christine Dornaus.

Im Rahmen eines Medientermins erhielten Journalistinnen und Journalisten einen umfassenden Einblick in das Sicherheitszentrum und die dort angesiedelten Organisationseinheiten der Tiroler Polizei. Dabei wurden die Gebäude am neuen Standort, die Umsetzungsschritte des Bauprojekts sowie die vielfältige Nutzung vorgestellt. Gerade die kurzen Wege zwischen den Organisationseinheiten sind ein Meilenstein für effiziente und moderne Polizeiarbeit. Die offizielle Eröffnung des Sicherheitszentrums mit dem Tag der offenen Tür für die Bevölkerung ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Neue Polizeiinspektion Jenbach feierlich eröffnet

Am Nachmittag stand die feierliche Eröffnung der neuen Polizeiinspektion Jenbach und des neu gestalteten Südtiroler Platzes auf dem Programm. An der Veranstaltung nahmen neben Innenminister Gerhard Karner und Tirols Landeshauptmann Anton Mattle auch zahlreiche Ehrengäste, allen voran Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landespolizeidirektor Helmut Tomac und Dietmar Härting, Vorstand der gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft „Frieden“, teil. Der Jenbacher Bürgermeister, Dietmar Wallner, selbst gelernter Polizist, begrüßte die anwesenden Gäste bei diesem wichtigen Sicherheitsprojekt für seine Gemeinde.

In der Polizeiinspektion Jenbach versehen 20 Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst. Die Nutzfläche hat sich gegenüber der alten Dienststelle auf rund 420 Quadratmetern beinahe verdoppelt.

Im Zuge des Festakts wurde neben der neuen Polizeiinspektion Jenbach auch das Südtiroler Aussiedler Denkmal am neu gestalteten Südtiroler Platz enthüllt und gesegnet.

„Dieser Stein erinnert an eine schwere Zeit. Deshalb ist es umso schöner, dass wir heute diesen festlichen Anlass in einem gemeinsamen Europa in unserer Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino feiern können“, sagte der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher.

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