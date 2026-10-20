Gault&Millau 2027: Beeindruckende Sieger:innen, starke Female Power und imposantes Lebenswerk

Wien (OTS) -

Die Awards & Preisträger:innen 2027 auf einen Blick

Gault&Millau Chef of the Year 2027:

Philip Rachinger, „Ois im Mühltalhof“, 4120 Neufelden

Lebenswerk 2027:

Karl und Rudolf Obauer , „Obauer“, 5450 Werfen

Service Award 2027:

Larissa Andres, „Jola“ und „Lara“, 1010 Wien

Sommelière des Jahres 2027:

Nina Fink, „Gasthaus Haberl & Fink’s Delikatessen“, 8262 Ilz



„Gasthaus Haberl & Fink’s Delikatessen“, 8262 Ilz Patissière des Jahres 2027:

Janina Trogisch, „Tannenhof“, 6580 St. Anton am Arlberg

Newcomerin des Jahres 2027:

Noemi Zagoni, „Elements“, 6580 St. Anton am Arlberg

Aufsteiger des Jahres 2027:

„St. Peter Stiftskulinarium“, „Restaurant Peter“ , 5020 Salzburg

Wirtshaus des Jahres 2027:

„Landgasthaus Reif“ , 4072 Alkoven

Wiener Wirtshaus des Jahres 2027:

„Gasthaus Ubl“ , 1040 Wien

Weinkarte des Jahres 2027:

„Heunisch & Erben“ , 1030 Wien

Weinkarte des Jahres 2027 mit Österreich-Schwerpunkt:

„Biohotel Gralhof“ , 9762 Neusach

Bierkarte des Jahres 2027:

„Bierhotel Loncium“ , 9640 Kötschach-Mauthen

Barkeeper des Jahres 2027:

Philipp Loidolt, Michal Zavacky und Franz Taferner,

„Intermezzo Bar“, Hotel InterContinental Wien, 1030 Wien

Gastronom des Jahres 2027:

Toni Mörwald, Mörwald „Toni M.“, 3483 Feuersbrunn

Ambassador des Jahres 2027:

Yotam Ottolenghi

Future Awards 2027 – powered by VERBUND

Future Award Wien: „Rosi“ , 1150 Wien

Future Award Burgenland: „Ziegelwerk Gasthaus“ ,

2485 Wimpassing an der Leitha

Future Award Kärnten: „Villa Verdin x Kerschbaumer“ ,

9872 Millstatt am See

Future Award Niederösterreich: „Das Markthof“ , 3041 Siegersdorf

Future Award Oberösterreich: „Magas Deli“ , 4780 Schärding

Future Award Salzburg: „Der Schützenwirt“ ,

5412 St. Jakob am Thurn

Future Award Steiermark: „Kabuff“ , 8020 Graz

Future Award Tirol: „die Wilderin“ , 6020 Innsbruck

Future Award Vorarlberg: „Ernele“ im Romantikhotel Das Schiff,

6952 Hittisau

Der Gault&Millau Chef of the Year 2027

Die begehrte Auszeichnung als Gault&Millau Chef of the Year 2027 geht an Philip Rachinger vom „Ois im Mühltalhof“. Seine Gerichte im Haus seiner Familie präsentieren sich regional inspiriert in höchster Finesse, zudem setzt er zahlreiche Impulse, um die Gastronomieszene zu beleben.

Mit dem neuen Award „Chef of the Year“ ersetzt Gault&Millau den bisherigen Titel „Koch des Jahres“ – auch als Zeichen des Respekts gegenüber den vielen herausragenden Frauen in der heimischen Spitzengastronomie.

Deutliche Zuwächse im Spitzensegment

Im Gault&Millau Restaurantguide 2027 erreichten 97 Betriebe eine Auszeichnung mit vier Hauben. Verglichen mit 82 Betrieben im Vorjahr verzeichnet dieses Segment einen klaren Zuwachs. Diese spürbare qualitative Verschiebung nach oben unterstreicht die Innovationskraft und den Mut der heimischen Gastronomie und zeigt sich auch bei den Neueinsteigern und Konzeptänderungen. Mit fünf Hauben sind heuer acht statt neun Restaurants ausgezeichnet. Grund dafür ist die Schließung des „Obauer“ in Werfen: Karl und Rudolf Obauer ziehen sich in den Ruhestand zurück und erhalten den Award für ihr Lebenswerk.

Female Power mit Kraftschub

Besonders erfreulich ist, dass die Female Power in der heimischen Gastronomie weiter Fahrt aufnimmt – und das über alle Disziplinen hinweg: Als Newcomerin des Jahres überzeugt Noemi Zagoni vom „Elements“ im Hotel Arpuria in St. Anton als junge Chef de Cuisine auf beeindruckende Weise. Janina Trogisch vom „Tannenhof“ in St. Anton ist Patissière des Jahres und stellt vor Ort auch als Souschefin ihr Können unter Beweis. Larissa Andres, Gastgeberin und Geschäftsführerin von „Jola“ und „Lara“ in Wien, erhält den Service Award des Jahres – und das „Jola“, Österreichs erstes veganes Fine-Dining-Lokal, steigt zugleich auf vier Hauben auf. Als Sommelière des Jahres überzeugt Nina Fink vom „Gasthaus Haberl & Fink’s Delikatessen“ in Walkersdorf bei Ilz, die als eine der jüngsten Certified Sommelières Österreichs große Weinkultur ins Wirtshaus bringt. Dorli Muhr ist mit ihrem Weingut die erste Preisträgerin der neu geschaffenen Kategorie Weingut des Jahres, und last but not least ergänzt Winzerin Tamara Kögl als Entdeckung des Jahres 2027 die starke weibliche Riege. Insgesamt steigt vor allem bei Neugründungen die Zahl der Küchenchefinnen und Frauen übernehmen zunehmend mehr Verantwortung in der Spitzengastronomie.

Lebenswerk 2027: Karl und Rudolf Obauer, „Obauer“, 5450 Werfen

Mehr als vier Jahrzehnte prägten die Brüder Karl und Rudolf Obauer Österreichs Gastronomie und weit darüber hinaus wie kaum andere Persönlichkeiten. Erfolgreich und kompromisslos verfolgten sie mit Handwerk auf stets allerhöchstem Niveau ihre Werte Bodenständigkeit, Kontinuität und Neugier. Als Kaderschmiede für Österreichs Spitzenköch:innen war das Restaurant eine wichtige Ausbildungsstätte für Talente und Ausgangspunkt vieler Karrieren. Nun ziehen sie sich auf eigenen Wunsch zurück. Damit endet ein eindrucksvolles Kapitel österreichischer Genussgeschichte – der Award für das Lebenswerk ist somit eine Verneigung und ein großes „Danke“.

Gault&Millau Weinguide 2027

Für den Gault&Millau Weinguide 2027 verkostete Chefredakteur Bernhard Degen mit seinem Team über 2.000 der besten Weine, Sekte und erstmals auch alkoholfreie Alternativen Österreichs. Der Gault&Millau Weinguide 2027 setzt in seiner 39. Ausgabe einen historischen Meilenstein: Erstmals seit seinem Bestehen wurde die Höchstwertung von 100 Punkten vergeben, und das gleich für drei Weine: den Blaufränkisch Alte Reben L 2023 von Moric, den Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC Ried Zieregg XT GSTK 2017 von Tement und den Blaufränkisch Carnuntum DAC Ried Spitzerberg-Obere Spitzer 1ÖTW 2023 von Dorli Muhr.

Awards und Preisträger:innen Gault&Millau Weinguide Österreich 2027

Weingut des Jahres 2027: „Weingut Dorli Muhr“ ,

2472 Prellenkirchen

Entdeckung des Jahres 2027: Tamara Kögl ,

8461 Ratsch an der Weinstraße

Freiheit des Jahres 2027: Ex Sparkling alkoholfrei,

Familie Weixelbaum in vino weix, 3491 Straß im Straßertale

Sekt des Jahres 2027: Chardonnay Ried Schrickerberg Brut Sekt Austria Große Reserve 2021 , Zuschmann-Schöfmann, 2223 Martinsdorf



, Zuschmann-Schöfmann, 2223 Martinsdorf Alternativer Wein des Jahres 2027: Sauvignon Blanc Spätfüllung 2022 , Georg Nigl, 2380 Perchtoldsdorf



, Georg Nigl, 2380 Perchtoldsdorf Weinhändler des Jahres 2027: „Morandell“, 6300 Wörgl



Gault&Millau Südtirol – Sonderpreisträger:innen 2027

Der Gault&Millau Restaurant- & Hotelguide Südtirol 2027 wird im Februar 2027 erstmals gemeinsam mit dem neuen Lizenznehmer Gault&Millau Italien erscheinen. Im Rahmen der Präsentation der österreichischen Gault&Millau-Ergebnisse werden die Südtiroler Sonderpreisträger:innen 2027 ausgezeichnet.

Culinary Ambassador Südtirol 2027 presented by Gault&Millau Austria: Marc Bernhart, „Mamesa“ im „Hotel Weisses Kreuz“ , 39024 Burgeis/Mals

Rising Star Südtirol 2027 presented by Gault&Millau Austria:

Kevin Trafoier, „Kuppelrain“ , 39020 Kastelbell

Hotel des Jahres Südtirol 2027 presented by Gault&Millau Austria: „Ansitz Heufler by Niederkofler“, 39030 Rasen-Antholz

Die Gault&Millau Guides für Österreich sind ab sofort erhältlich.

Gault&Millau bedankt sich bei folgenden Partner:innen:

Bierland Österreich, Edenred, Erste Bank, Fischzucht Oberwasser, Gesellschaft der österreichischen Brauwirtschaft, GMS, Grieskirchner, Hilton Vienna Park, INTERSPAR, Java, K&P Hendlhof, Laurent-Perrier, Le Nouveau Chef & Wallner Workwear, Lenz – Social Dining, Lohberger, METRO, Österreich Wein Marketing (ÖWM), R Express, Schlumberger, Selleny’s, The Kingsfish Company, Tourismusschulen Wassermanngasse, Transgourmet, Trinkwerk, VERBUND, Vöslauer, Wiesbauer, Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Über Gault&Millau Österreich

Gault&Millau ist der wichtigste Restaurantführer Österreichs, die verliehenen Hauben sind die anerkanntesten Auszeichnungen in der heimischen Gastronomie. Der Guide erschien 1969 erstmals in Frankreich. Seit der österreichischen Erstausgabe im Jahr 1980 hat er die Gourmetszene hierzulande entscheidend geprägt. Heute publizieren die Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe außerdem einen Hotel- und einen Weinguide. Die Website gaultmillau.at erreicht monatlich bis zu 187.000 User:innen bei knapp 800.000 Page Impressions, der wöchentliche Newsletter geht an über 25.000 Abonnent:innen. Die Facebook-Seite hat über 48.000 Follower:innen, die Instagram-Seite über 45.000 Follower:innen, auf TikTok sind es rund 5.000.