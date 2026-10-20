- 20.10.2026, 15:16:32
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„ZIB Talk“ mit Alexandra Maritza Wachter zum Thema „Spart die Regierung an den richtigen Stellen?“
Am 20. Oktober um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Der Sparkurs der Regierung stößt zunehmend auf Kritik. Die Justiz warnt vor einer Gefährdung des Rechtsstaats, die Universitäten vor überfüllten Hörsälen, einem eingeschränkten Lehrangebot und der Abwanderung von Forschenden. Wo muss Österreich sparen – und was darf dabei nicht auf der Strecke bleiben? Handelt die Koalition mit Augenmaß und sorgen die Einsparungen für den nötigen Reformdruck oder spart sie an den falschen Stellen und auf Kosten der Zukunft? Darüber diskutieren heute, am 20. Oktober 2026, um 22.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Alexandra Maritza Wachter im „ZIB Talk“
Christoph Matznetter
Wirtschaftssprecher SPÖ
Sigrid Maurer
stv. Klubobfrau Die Grünen
Christoph Badelt
Präsident des Fiskalrats
Monika Köppl-Turyna
Wirtschaftswissenschafterin, ECO Austria
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