Adipositas bei Kindern: Sport Austria-Präsident Niessl: „Tägliche Bewegungseinheit wichtiger denn je!"

Wien (OTS) -

Immer mehr Kinder sind von Adipositas betroffen. Die Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zeigen die dramatische Entwicklung: Wurden 2024 noch 503 Kinder ambulant behandelt, waren es 2025 bereits 1.047. Mittlerweile ist die Zahl auf 1.415 gestiegen. Sport Austria-Präsident Hans Niessl sieht darin einen dringenden Handlungsauftrag und fordert die vollständige Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit in allen Kindergärten und Schulen.

„Die Tägliche Bewegungseinheit ist ein Schlüssel-Medikament gegen die Auswüchse mangelnder Bewegung. Kinder brauchen Bewegung, Spiel und Sport, um gesund aufzuwachsen. Kindergärten und Schulen sind der Ort, an dem wir alle Kinder erreichen“, betont Niessl.

Auch der aktuelle österreichische COSI-Bericht (Childhood Obesity Surveillance Initiative) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verdeutlicht die Größe des Problems: Rund jeder dritte Bub und jedes vierte Mädchen in der dritten Schulstufe leidet an Übergewicht oder Adipositas.

Bewegung sei, so Niessl, eine Grundkompetenz wie Lesen, Schreiben und Rechnen. „Ein Kind kommt nicht unsportlich oder mit Bewegungsdefiziten auf die Welt. Es sind die Rahmenbedingungen, die das erzeugen – und die können wir ändern. Wer Bewegung von Kindesbeinen an als selbstverständlichen Teil des Alltags erlebt, hat damit eine wichtige Grundlage für ein aktives und gesundes Leben. Die weitere Ausrollung der Täglichen Bewegungseinheit muss deshalb mit Nachdruck vorangetrieben werden!" Für Niessl wäre das eine Investition mit enormer Wirkung: „Jeder Euro, den wir in die Bewegung unserer Kinder investieren, ist eine Investition in ihre Gesundheit und Zukunft. Davon profitieren nicht nur die Kinder selbst, sondern auch das Bildungs- und Gesundheitssystem sowie die Gesellschaft insgesamt. Eine Politik mit Weitsicht setzt frühzeitig an, verankert Bewegung fest im Alltag unserer Kinder und beugt vermeidbaren Gesundheitsproblemen vor." Kurzum: „Die Täglichen Bewegungseinheit ist wichtiger denn je!"