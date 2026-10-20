Bundesheer: Programm zum Nationalfeiertag 2026

Wien (OTS) -

Am Dienstag, dem 20. Oktober, fand die Pressekonferenz anlässlich der Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag am Wiener Heldenplatz statt. Dabei stellten Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und der Militärkommandant von Wien, Brigadier Christian Habersatter, das diesjährige Programm vor. Gemeinsam mit der ORF-Generaldirektorin, Ingrid Thurnher, wurde zudem die Kooperation im Rahmen der Initiative „Wir bewegen Österreich“ eingegangen.

Am Mittwoch und Donnerstag bietet der Heldenplatz mit der „Karriereplattform am Heldenplatz“ und einem Besuchertag weitere Programmpunkte. Am Wochenende folgt eine ‚Leistungsschau kompakt’. Den Höhepunkt bildet die Feier des Nationalfeiertags am Montag, mit den protokollarischen Akten und der feierlichen Angelobung von mehr als 1.000 Rekruten.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Der Nationalfeiertag macht die Vielfalt und Leistungsfähigkeit unseres Bundesheeres für die Bevölkerung erlebbar. Mit unserer Informations- und Leistungsschau zeigen wir, was unsere Soldatinnen und Soldaten täglich für die Sicherheit Österreichs leisten. Gleichzeitig geben wir Einblicke in die vielfältigen Karriere- und Ausbildungsmöglichkeiten beim Bundesheer.“

Brigadier Christian Habersatter erläuterte das Konzept der diesjährigen Leistungsschau: „Das Bundesheer präsentiert sich erneut im Herzen Wiens. Das Feedback der Besucherinnen und Besucher haben wir selbstverständlich berücksichtigt: Heuer konzentrieren wir uns auf zwei Standorte, bieten dafür aber ein längeres Programm. Am Heldenplatz steht die militärische Landesverteidigung im Mittelpunkt, vor dem Burgtheater der Heeressport.“

ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: „Der Nationalfeiertag ist für uns der große ‚Österreich-Tag‘ im ORF. Wir begehen diesen Tag für alle Menschen in unserem Land mit einem vielfältigen Programm in Radio, Fernsehen und Online. Bei uns ist Österreich pur drin – von der Live-Übertragung der Angelobung am Heldenplatz, dem sportlichen Event ‚WIR BEWEGEN ÖSTERREICH‘ und natürlich dem Highlight „9 Plätze, 9 Schätze“. Ich freue mich auf ein verbindendes Programm mit zahlreichen Highlights aus und über unser Land.“

10.45 Uhr, ORF 2 – „ZIB Spezial: Angelobung am Heldenplatz“

Die Angelobung der Rekruten bildet den Höhepunkt der Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag. Nach vier Wochen Grundausbildung legen sie vor der Staatsspitze ihren Treueeid auf die Republik ab. Doch was bedeutet es angesichts der aktuellen Weltlage und des Krieges in der Ukraine, Österreich zu schützen und notfalls mit der Waffe zu verteidigen? Die von Rebekka Salzer präsentierte „ZIB Spezial“ berichtet live vom Heldenplatz und bietet Analysen im Studio.

13.25 Uhr, ORF 2 und ORF ON – „WIR BEWEGEN ÖSTERREICH“

Live aus dem Wiener Burgtheater lädt Eva Pölzl zur ORF-Fit-Aktion mit Gästen aus Sport, Politik und Unterhaltung. Bei „Fit mit den Stars“ sorgt Corinna Kamper-Campisi für Bewegung. Die Paralympics-Stars Andreas Onea und Nico Langmann besuchen die Aktivitätsstationen des Bundesheeres und von Fit Sport Austria. Live-Schaltungen in alle neun Bundesländer zeigen die vielfältigen Bewegungsangebote in Österreich.

Link zum Live-Stream:

https://youtube.com/live/DdchIk-TaCE