Austrian Convention Bureau zeichnet 2026 bemerkenswerte Arbeiten der Business Meeting Branche aus

Wien (OTS) -

Mit der Verleihung der Best Meeting Thesis Austria gibt das Austrian Convention Bureau (ACB) der nächsten Generation seit 2013 eine Bühne für ihre wissenschaftliche Arbeit und bringt sie mit erfahrenen Meeting Professionals zusammen. Dabei geht es nicht nur darum, aktuelle Forschung und Perspektiven sichtbar zu machen, sondern auch darum, erste Kontakte in der Branche zu knüpfen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

“ Die Themen der diesjährigen Arbeiten zeigen, wie vielfältig die Herausforderungen und Zukunftsfragen unserer Branche sind. Mit der Best Meeting Thesis Austria wollen wir jungen Talenten eine Bühne geben und ihre relevanten Themen aktiv in die Weiterentwicklung der Meetingindustrie einbringen ”, so ACB Präsidentin Renate Androsch-Holzer.

Von den fünf nominierten Bachelorarbeiten konnte am 15. Oktober die wissenschaftliche Arbeit „Inklusive Programmgestaltung von Kongressen in Wien - qualitative Analyse bezüglich Motivation und Networking für Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Depression und Angstsymptomatiken“ von Franziska Maria Goritschnig, Absolventin der FH Wien der WKW, die diesjährige Expert:innen-Jury überzeugen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Programmgestaltung einen relevanten Einfluss auf die Wahrnehmung, das Wohlbefinden sowie die Teilnahmebereitschaft von Teilnehmenden haben kann. Insbesondere strukturelle Aspekte des Programms sowie die Gestaltung von Interaktionsmöglichkeiten werden als zentrale Faktoren im Zusammenhang mit Motivation und Networking wahrgenommen.

Auch die weiteren Einreichungen machten deutlich, mit welch unterschiedlichen und komplexen Fragestellungen sich die zukünftigen Meeting Professionals beschäftigen. Die Themen reichten von der Organisation medizinischer Kongresse und Green Meetings über psychische Belastungen im Eventmanagement und inklusive Programmgestaltung bis hin zum Einsatz neuer Technologien im Arbeits- und Meetingkontext:

Herausforderung bei der Planung von medizinischen Kongressen in Wien

Betriebliche Prävention psychischer Belastung bei Eventmanagern - Eine quantitative Erhebung von Maßnahmen zur Erhaltung der Resilienz

Green Meetings im Kongresswesen: Nachhaltige Eventorganisation zwischen Kostenfalle und Wettbewerbsvorteil

Smart glasses, smart decisions: evaluating the acceptance and future capabilities of workplace wearable technologies

Netzwerken nach dem Motto „Meet my Match“

Die diesjährige Netzwerkaktivität stellte den persönlichen Austausch in den Mittelpunkt: Die fünf Studentinnen nahmen jeweils an einem Stehtisch Platz, während sich die Professionals frei zu den Themen, welche sie am meisten ansprachen, gesellen konnten. So entstanden ungezwungene Gespräche über die Beweggründe, eigene Erfahrungen und Sichtweise dazu.

„ Die Best Meeting Thesis Austria soll mehr sein als eine reine Auszeichnung. Die nächste Generation bringt Themen auf den Tisch, die unsere Branche noch nicht ausreichend auf dem Radar hat, aber mehr Aufmerksamkeit verdienen. Indem wir diese neuen Perspektiven mit der Erfahrung etablierter Meeting Professionals zusammenbringen, entsteht wertvoller Austausch in beide Richtungen – und damit ein wichtiger Impuls für die Weiterentwicklung unserer Branche“ , so ACB Geschäftsführerin Marie Lechner.

Die Gewinnerin darf sich über einen Europaflug mit Austrian Airlines sowie ein Freiticket zur Convention4u, dem Tagungslabor der österreichischen Meetingindustrie, freuen. 2027 findet die Convention4u vom 5.-7 Juli in den Lechwelten, in Lech Zürs am Arlberg, statt.

Herzlichen Dank an alle ACB Mitgliedsbetriebe, die durch ihr Mitwirken im Verband dazu beitragen, dass sich diese Veranstaltung realisieren lässt: Die diesjährigen Supporter der Preise Austrian Airlines (Flug), strolzevents (Silent Disco) sowie meetUP by ACB für die Berichterstattung. Besonderen Dank an das Future Health Lab für die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten sowie Unterstützung in der Organisation vor Ort. Ganz im Sinne einer zukunftsorientierten Veranstaltungsbranche wurde die Best Meeting Thesis Austria 2026 als zertifiziertes Green Meeting nach der Umweltzeichenrichtlinie 62 durchgeführt.

Interessiert bei der BMTA 2027 dabei zu sein?

Studierende von Fachhochschulen und Universitäten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz können ihre Bachelor-, Master- oder Diplomarbeiten mit Bezug zur Tagungsbranche einreichen und ihre Erkenntnisse vor Branchenvertreter:innen präsentieren. Die Einreichung aktueller Abschlussarbeiten ist jährlich bis 15. Juli möglich.