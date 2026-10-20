Steiermark: Ortstaxenerhöhung trifft inländische Gäste, Familien und Familienbetriebe am stärksten

Wien (OTS) -

Im Vorjahr entschieden sich 2,5 Mio. Landsleute für die Steiermark als Reiseziel, mehr als für jedes andere Bundesland. „Gäste aus Österreich sind die wichtigste Stütze des steirischen Tourismus. Sie trifft die Erhöhung der Ortstaxe am meisten. Das kann in die Hose gehen“, warnt Mag. Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der Österreichischen Hotelvereinigung in der Steiermark, vor unbedachten Effekten der Ortstaxenerhöhung von 2,50 Euro auf 4,90 Euro.

Im preisgünstigen Familiensegment wird die Ortstaxe zur echten Belastung

Und es gibt viele gute Gründe für diese Entscheidung, wie Mag. Gerhard Höflehner, Geschäftsführer des Natur- und Wellnesshotels Höflehner in Haus im Ennstal, weiß: „Entscheidend ist das mit Abstand beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Land.“ Das gerät jetzt in Gefahr. Denn multipliziert mit der Zahl der Köpfe und Nächte werden 4,90 Euro für Familien schnell zur dreistelligen Summe. Dazu kommen noch weitere Kostenfaktoren: „Für sich genommen sind die alle überschaubar, zusammen kommen sie teuer. Und am stärksten erhöht das Land die Kosten“, kritisieren Deutsch und Höflehner die beispiellose Steigerung um 96% in einem halben Jahr: „Noch stärker steigt nur die Wiener Ortstaxe, und selbst die nicht so schnell. Und die Wiener Finanzpolitik ist ja wohl das schlechteste Vorbild für unsere Landesregierung!“

Viel Zorn über schmerzhafte Kosten-Watsche für Familienbetriebe

Nicht nur bei den Gästen, auch auf Gastgeber-Seite würde die Erhöhung Familien am stärksten treffen: „Wir haben in den Ferienregionen enorm viele kleinbetriebliche Anbieter mit wirklich überzeugenden Preisen. Da jetzt so viel draufzuschlagen, zieht ihnen den Boden unter den Füßen weg“, berichtet Höflehner von einer Aufregung in der Region, die er noch nicht erlebt hat: „Die Kosten steigen seit Jahren viel zu stark, und anstatt, dass die Politik hilft, setzt sie noch den größten Kostenblock obendrauf. Das ist natürlich eine Riesenenttäuschung für alle.“

Die ÖHV fordert, die Ortstaxe nicht so schnell und so stark zu erhöhen und eine Zweckwidmung sicherzustellen.

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