Österreich (OTS) -

Bauwirtschaft schrumpft das 5. Jahr in Folge

Aktualisierte Hochrechnung für 2026 und neue Prognose für 2027

Wenn es um die Lage der Bauwirtschaft geht, ist das Bild in der Öffentlichkeit nicht ganz stimmig. Zum einen berichten Medien über grandiose Erfolge bei Unternehmen der Bauindustrie, zum anderen über massive Einbrüche im Wohnungsneubau. Im Rahmen der Pressekonferenz wird die komplexe Lage entwirrt.

Beantwortet werden u.a. folgende Fragen:

Warum wuchsen einige Baukonzerne gegen den Trend?

Was konkret zog die Bauwirtschaft in den letzten Jahren nach unten?

Warum schlitterte der Wohnbau in die Krise und ist die Versorgung mit Wohnraum noch gesichert?

Wie entwickeln sich Wohnbau, Nicht-Wohnbau und Tiefbau im laufenden und im kommenden Jahr?

Kann das Sanierungsgeschäft die Baukonjunktur stabilisieren?

Ihr Gesprächspartner . Andreas Kreutzer, Geschäftführer

Ort : Presseclub Concordia Clubraum, Bankgasse 8, 1010 Wien

Zeit : Dienstag, 27. Oktober 2026, 10:00 Uhr

Um telefonische Anmeldung unter 01.470.65.10 DW 11 wird gebeten.

BRANCHENRADAR Marktanalyse lädt zur Pressekonferenz

Datum: 27.10.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Presseclub Concordia Clubraum

Bankgasse 8

1010 Wien

Österreich