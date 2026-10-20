Auftakt in WM-Saison im ORF: Alpiner Ski-Weltcup startet in Sölden

Wien (OTS) -

Die Freigabe ist erfolgt, der Auftakt zur Ski-Weltcupsaison 2026/27 im ORF kann standesgemäß am Gletscher in Sölden stattfinden. Bis zum Weltcupfinale in Sun Valley Ende März, mit dem Höhepunkt Ski-WM in Crans Montana (1. bis 14. Februar 2027), sind alle Bewerbe live im ORF zu sehen. Das sind insgesamt rund 250 Stunden Live-Übertragungen in ORF 1. In Österreich macht der Weltcupzirkus neben dem Auftakt in Sölden weiters Station in Gurgl (21. und 22. November), erstmals in Gosau (28. und 29. Dezember), in Flachau (4. und 5. Jänner), in Kitzbühel (22. bis 24. Jänner), in Schladming (26. und 27. Jänner) und in Saalbach-Hinterglemm (27. und 28. Februar). Am Gletscher in Sölden geht es am Samstag, dem 24. Oktober, ab 9.30 Uhr in ORF 1 mit dem Riesenslalom der Damen los. Die Herren starten am Sonntag, dem 25. Oktober, ab 9.25 Uhr. Kommentatoren sind Peter Brunner (Damen) bzw. Oliver Polzer (Herren), die Co-Kommentatoren beim Weltcupauftakt heißen Nicole Hosp bzw. Hans Knauß, Marlies Raich (Damen) bzw. Benni Raich (Herren) werden ihre Expertisen im Zielraum mit Rainer Pariasek und den Zuschauerinnen und Zuschauern teilen. Mit der Kamera wird Joachim Puchner die Gletscherpiste bezwingen. Regie führt Michael Kögler.

Und das ist das Team, mit dem der ORF in die neue Weltcupsaison geht: Peter Brunner und Ernst Hausleitner sind die Kommentatoren bei den Damenbewerben, Oliver Polzer und Thomas König jene der Herrenrennen. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Alina Zellhofer, Lukas Schweighofer und Karina Toth. Für die fachkundigen Co-Kommentare sorgen bei den Damen Nici Schmidhofer, Niki Hosp, Marlies Raich und Thomas Sykora, bei den Herren Hans Knauß, Thomas Sykora und Armin Assinger. Benni Raich wird in Sölden, Kitzbühel und Madonna seine Expertise im Zielraum teilen. Mit der Kamera fahren bei den Herren Joachim Puchner (Speed-Bewerbe) und Thomas Sykora (technische Bewerbe) die Strecken ab, bei den Damen ist es Nici Schmidhofer, in Gosau und Flachau wird Michael Kirchgasser erstmals über die Piste gehen.

Berichterstattung Online und im Teletext

Mit dem multimedialen Weltcup-Package von sport.ORF.at, ORF-Ski-alpin-Special und ORF ON stehen auch im Web und via Apps alle Zeichen auf Ski alpin: Live-Streams der ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen sowie Live-Ticker sorgen dafür, dass Wintersportfans das Weltcup-Geschehen auch online direkt mitverfolgen können. Nachträglich stehen Highlight-Videos sowie On-Demand-Videos der gesamten Rennen bereit (Videokollektion auf ORF ON). Vorberichte, Analysen, Hintergrundstorys und ausführliche Tabellen liefern alle aktuellen Infos rund um den Weltcup-Zirkus – mit besonderem Fokus auf die österreichischen Ski-Asse. Auch die Social-Media-Angebote des ORF Sport bringen stets, kompakt zusammengefasst, die wichtigsten News. Und der ORF TELETEXT bietet in seinem Wintersportmagazin ein umfassendes, laufend aktualisiertes Informationsangebot mit Live-Tickern, Storys und Tabellenteil.

Der Ö3-Wecker am 23. Oktober live aus Sölden

Wenn die Ski-Asse die Weltcupsaison eröffnen, ist Hitradio Ö3 mit einer umfangreichen Berichterstattung live dabei. Der Ö3-Wecker am Freitag, dem 23. Oktober, sendet von 5.00 bis 9.00 Uhr live aus Sölden. Ö3-Moderator Philipp Hansa spricht mit all jenen, die im Hintergrund arbeiten, damit am Rennwochenende alles reibungslos funktioniert. Ö3-Sportreporter Daniel Kulovits meldet sich vom Rettenbachgletscher mit allem, was es rund um den Ski-Weltcup-Auftakt sportlich zu wissen gibt, im Ö3-Wecker, aber auch das ganze Wochenende über. Ö3 liefert die Ergebnisse des Riesentorlaufs der Damen am Samstag, dem 24. Oktober, und der Herren am Sonntag, dem 25. Oktober, live.