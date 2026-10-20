Ludwig/Novak: Stadt Wien feiert 30 Jahre Vienna International Offices - Brücken für Innovation, Wirtschaft und Frieden.

Wien (OTS) -

Seit 30 Jahren schlagen die Vienna International Offices Brücken zwischen Wien und seinen Partnerregionen in Europa und darüber hinaus. Im Rahmen einer Jubiläumsveranstaltung am 19. Oktober 2026 im Wien Museum feierten die Internationalen Büros der Stadt Wien gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig, Vizebürgermeisterin Barbara Novak sowie zahlreichen internationalen Wegbegleiter*innen drei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit.

„Die Vienna International Offices stehen seit 30 Jahren für das, was Wien auszeichnet: Offenheit, Zusammenarbeit und den festen Glauben daran, dass Fortschritt nur gemeinsam gelingt. Internationale Partnerschaften stärken unseren Wirtschaftsstandort, fördern Innovationen in Bereichen wie Digitalisierung, Life Sciences und Stadtentwicklung und schaffen Chancen für kommende Generationen. Gleichzeitig leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Frieden, weil sie Menschen, Regionen und Ideen miteinander verbinden. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren internationalen Partnerinnen und Partnern, die dieses starke Netzwerk über drei Jahrzehnte hinweg aufgebaut und weiterentwickelt haben. Künftig wird ein neuer Bürostandort in der lettischen Hauptstadt Riga die internationale Sichtbarkeit Wiens weiter stärken. Genauso wie Wien setzt Riga Schwerpunkte in den Bereichen nachhaltige Mobilität, Klimaschutz, soziale Inklusion und europäische Zusammenarbeit und bietet somit die besten Voraussetzungen für eine besonders erfolgreiche Kooperation.“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Wiens internationale Büros sind seit 30 Jahren Türöffner für Kooperation, Innovation und wirtschaftlichen Erfolg. Sie machen Wiener Stärken international sichtbar, fördern nachhaltige Partnerschaften und schaffen Verbindungen zwischen Menschen, Städten und Regionen. Mit dem neuen Standort in Riga können wir unser Netzwerk um den baltischen Raum erweitern und gezielt hochwertige Ansiedlungsleads für innovative Start-ups und Scale-ups nach Wien bringen. Gerade in herausfordernden Zeiten sind Dialog, gegenseitiges Vertrauen und internationale Zusammenarbeit wichtige Grundlagen für Wohlstand, Zusammenhalt und Frieden. Ich bin stolz, dass wir dieses besondere Jubiläum gemeinsam feiern können.“ betont Barbara Novak, Vizebürgermeisterin und amtsführende Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales die Bedeutung des Städtenetzwerks.

Ein stabiles Netzwerk

Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer 1989 war Wien wieder in das Zentrum Europas gerückt. Die Hauptaufgabe des 1996 eingerichteten Netzwerks der sogenannten Auslandsbüros der Stadt Wien war es damals, Informationen zu vermitteln und Wiens Beziehungen zu den Hauptstädten der Nachbarländer aufzubauen.

30 Jahre später reichen die Standorte des Netzwerks von Berlin, Belgrad, Budapest, Krakau, Ljubljana, Prag, Sarajevo und Sofia bis nach Zagreb. Die Verbindung zu Bratislava wird über das Headoffice in Wien gepflegt. Seit 2016 sind die Auslandsbüros Teil der WH-Media Gruppe der Wien Holding und seit 2023 unter dem Namen Internationale Büros der Stadt Wien tätig.

Gerade in einer Zeit großer globaler Herausforderungen gewinnen internationale Partnerschaften weiter an Bedeutung. Ob Digitalisierung, Life Sciences, Gesundheitswirtschaft, Forschung, Innovation oder nachhaltige Stadtentwicklung: Fortschritt entsteht dort, wo Städte voneinander lernen, Wissen teilen und gemeinsame Lösungen entwickeln.

Künftig werden die Internationalen Büros den Wirtschaftsstandort Wien noch aktiver bewerben, um geeignete Unternehmen für eine Ansiedlung oder die Gründung eines Startups in Wien zu gewinnen. Zudem wird Wien als Digitalisierungshauptstadt und innovativer, verantwortungsvoller KI-Standort dauerhaft positioniert. Die Eröffnung des Bürostandorts in Riga ist für 2027 geplant. Damit kann sich die Stadt Wien in einer Region verstärkt positionieren, die europaweit als Vorreiterin bei Digitalisierung & E-Governance gilt und eine beachtliche Startup-Szene aufweist.

Internationales Know-how als Vorteil

Der Austausch im Städtenetzwerk der Stadt Wien gibt konkrete Impulse für die praktische Arbeit: Seit 1997 verbindet die Wiener Berufsfeuerwehr und die Feuerwehr in Sarajevo eine langjährige Partnerschaft. Was mit der Übergabe erster Feuerwehrfahrzeuge begann, entwickelte sich zu einem kontinuierlichen Austausch von Ausrüstung, Wissen und Erfahrungen. Als Krakau 2007 den Beschluss fasste, eine Müllverbrennungsanlage zu errichten, stand die Stadt Wien mit Rat und Tat zur Seite. Heute ist die Krakauer Müllverbrennungsanlage eine Vorzeigeanlage, zu der Kommunalpolitiker*innen aus Polen und dem Ausland kommen, um sich Wissen und Erfahrungen anzueignen. Erfahrungen aus Prag konnten für die moderne Wiener Parkraumüberwachung eingesetzt werden. 2024 besichtigte eine Delegation der Wiener Parkraumüberwachung mit moderner Technik ausgestattete Prager Überwachungsfahrzeuge für die Kontrolle von gebührenpflichtigen Parkzonen. Seit Anfang dieses Jahres ist nun bereits eines von vier sogenannten Scan Cars im Testbetrieb in Wien unterwegs. Auch der Berliner Ansatz, Kopfsteinpflaster durch Abschleifen für den Radverkehr komfortabler zu machen, ohne das historische Pflaster vollständig durch Asphalt ersetzen zu müssen, ist für die Wiener Stadtverwaltung von Interesse.

Eine Ausstellung über herausragende Projekte Wiens und der Partnerstädte bot den Gästen der Jubiläumsfeier einen umfassenden Einblick in die vielfältige und erfolgreiche internationale Städtezusammenarbeit der letzten drei Jahrzehnte.