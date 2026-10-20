  • 20.10.2026, 13:05:03
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  • OTS0131

Grazer Start-up präsentiert digitale Vorsorgeplattform für persönliche Abschiedsbotschaften

„Lebensstimmen" verbindet Vorsorge, Trauerbegleitung und verantwortungsvolle KI zu einer neuen digitalen Abschiedskultur – mit Investor Dr. Helmut Marko und Dompfarrer Toni Faber.

Lebensstimmen-Pressekonferenz am 20. Oktober 2026 in Wien.
Wien (OTS) - 

Erstmals stellte das Grazer Unternehmen Lebensstimmen GmbH am heutigen 20. Oktober seine KI-basierte Plattform im Rahmen einer prominent besetzten Kick-off-Pressekonferenz gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber und Dr. Helmut Marko im Hotel Mandarin Oriental in Wien vor: ein Vorsorgeprodukt, das zu Lebzeiten abgeschlossen wird, für den Tod und darüber hinaus wirkt. Menschen können damit persönliche Abschiedsbotschaften für sich selbst und ihre Liebsten hinterlegen – würdevoll, transparent und vollständig rechtskonform digitalisiert. Hinterbliebene können ihre eigenen letzten Worte mit neuartiger, digitaler Unterstützung kreieren. Nichts Bestehendes soll ersetzt werden, vielmehr sollen neue Möglichkeiten geschaffen werden, die das bestehende Angebot ergänzen. Entstanden ist die Idee in Österreich und wird aus Österreich heraus von den Gründern Mag. (FH). Dr. Philipp Berkessy, Dr. Markus Pinter und Lukas Stern global ausgerollt und umgesetzt. Ausführliche Informationen sowie Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung im Anhang.

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Vorschau Bild von Pressemitteilung zur Lebensstimmen-Pressekonferenz am 20. Oktober 2026 in Wien. [PDF, 153.78KB]

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