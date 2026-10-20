Grüne Wien/Wirnsberger, Stadler zu Neos: Macht beim Hitzeschutz endlich eure Hausaufgaben

Wien (OTS) -

„Wochenlang mussten Kinder und Lehrer:innen in Wiens Klassenzimmern bei 35 Grad und mehr brüten. Wirksamen Hitzeschutz gab es keinen. Dass die Neos für das Thema ihrer aktuellen Stunde im heutigen Landtag ausgerechnet den Hitzeschutz gewählt haben, ist schon eine besondere Chuzpe“, so Tina Wirnsberger, Umweltsprecherin der Wiener Grünen, zur heutigen aktuellen Stunde im Landtag. „Anstatt die notwendigen Hitzeschutz-Maßnahmen umzusetzen, klammert sich Bildungsstadträtin Emmerling an ihren bizarren Vorschlag, die Sommerferien zu verschieben. Diesem wurde bereits mehrfach eine Abfuhr erteilt, zuletzt von der Bildungsreferent:innen-Konferenz aller Bundesländer. Das zeigt die Hilflosigkeit der Stadtregierung beim Thema Hitzeschutz“, hält Wirnsberger fest.

Noch immer kein echter Hitzeschutzplan

„Der vergangene Hitzesommer hat in aller Deutlichkeit gezeigt, dass Wien nicht gut für die Hitze gewappnet war. SPÖ und Neos dürfen die Kinder und Pädagog:innen nicht mehr im Stich lassen. Viele Kindergärten und Schulen warten seit Jahren auf funktionierende Außenjalousien oder auf die Reparatur von kaputten Systemen. Es kann nicht sein, dass das jahrelang dauert“, kritisiert Felix Stadler, Bildungssprecher der Wiener Grünen. „Es ist fahrlässig, dass es noch immer keinen Hitzeschutzplan gibt, der klarmacht, wie viele Schulen und Kindergärten jetzt mit Außenjalousien und anderen Kühlungen ausgestattet werden. Die Neos sind seit sechs Jahren für die Kindergärten und Schulen zuständig, aber von echtem Hitzeschutz fehlt jede Spur. Die Hitze ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sie war absehbar – trotzdem waren SPÖ und Neos nicht vorbereitet“, so Stadler.

Bezirke mit Hitzeschutzaufgaben nicht alleine lassen

„Klar ist, dass die Stadtregierung die Bezirke nicht mit den Investitionen für Beschattung und Kühlung alleine lassen darf. Viele Bezirke leisten bereits sehr viel, sie brauchen dafür aber auch die notwendige Unterstützung von Seiten der Stadt“, so Wirnsberger und Stadler. Neben anderen Aspekten des Hitzeschutzes werden die Wiener Grünen auch die Situation in Wiens Kindergärten und Schulen im Sonder-Gemeinderat am Donnerstag behandeln.