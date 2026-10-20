LH-Stv. Landbauer: 207.500 Euro für Sicherung von Eisenbahnkreuzungen in Bad Fischau-Brunn

St. Pölten (OTS) -

„Es sind für alle finanziell herausfordernde Zeiten. Deshalb ist es umso wichtiger an einem Strang zu ziehen und unsere Gemeinden bei Maßnahmen für die Sicherheit unserer Landsleute nicht im Stich zu lassen. Mit 207.500 Euro unterstützen wir Bad Fischau-Brunn nun gezielt dabei, zwei gefährliche Bahnübergänge abzusichern und damit unsere Landsleute und Pendler zu schützen“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer nach dem Förder-Beschluss der NÖ Landesregierung in der Regierungssitzung am Dienstag.

Konkret handelt es sich dabei um zwei Bahnübergänge auf den Strecken Wiener Neustadt – Puchberg/Schneeberg sowie Bad Fischau-Brunn – Wöllersdorf. Je 103.750 Euro fließen in die Kreuzungen bei Bahn-Kilometer 6,890 und 1,045, deren Gesamterrichtungskosten sich auf rund 951.000 Euro belaufen.

Im Jahr 2025 hatte die NÖ Landesregierung auf Initiative von Verkehrslandesrat LH-Stv. Udo Landbauer die neue Förderrichtlinie für Investitionen in Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen beschlossen, die Kommunen mit höheren Förderbeträgen unterstützt und auch jährlich valorisiert wird.

„Eisenbahnkreuzungen zählen zu den sensibelsten Punkten im Straßennetz. Mit dieser gezielten Unterstützung sorgen wir dafür, dass Gemeinden solche Sicherungsmaßnahmen überhaupt stemmen können, ohne finanziell überfordert zu werden“, erklärt Landbauer. Bis 2025 wurden in Niederösterreich über 550 Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen gesichert und rund 220 aufgelassen. „Die Sicherheit unserer Pendler und Familien hat für uns oberste Priorität. Deshalb unterstützen wir konsequent bei der Entschärfung von Gefahrenstellen damit unsere Landsleute sicher ans Ziel kommen“, schließt Landbauer.

Weitere Informationen: Büro LH-Stv. Landbauer, Pressesprecher Alexander Murlasits, Telefon: 0676/81213742, E-Mail: [email protected]